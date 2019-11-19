Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106963
ALTIN
269.298
DOLAR
5.7134
STERLIN
7.3928
EURO
6.3248
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Tosuncuk ortaya çıktı, mağdurlar peşine düştü!

132 bin kişiyi dolandırarak 1 milyar 100 milyon lirayla kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın, Ukrayna'da görüldüğü iddia edildi. Mağdurlar, Aydın'ın peşine düştü

Tosuncuk ortaya çıktı, mağdurlar peşine düştü!

132 bin kişiyi dolandırarak 1 milyar 100 milyon lirayla kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın, Ukrayna'da görüldüğü iddia edildi. Mağdurlar, Aydın'ın peşine düştü

19 Kasım 2019 Salı 11:10
Tosuncuk ortaya çıktı, mağdurlar peşine düştü!

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı.

Takvim gazetesinin haberine göre, alacaklılar kapısına dayandı. İddiaya göre, kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı öne sürüldü.

Çiftlik Bank davasının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamesinde 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer alıyor.

Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatılıyor.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtiliyor.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi isteniyor.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tosuncuk ortaya çıktı mağdurlar peşine düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı
Meclise Sunuldu! Asker, Polis ve Yüzbinlerce Memuru İlgilendiriyor!
Meclise Sunuldu! Asker, Polis ve Yüzbinlerce Memuru İlgilendiriyor!
Muharrem İnce'den başörtülü kadınlara saldırıya tepki!
Muharrem İnce'den başörtülü kadınlara saldırıya tepki!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim