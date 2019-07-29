Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 35°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103189
ALTIN
256.762
DOLAR
5.6118
STERLIN
6.8527
EURO
6.2419
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
Türkiye'den bir dünya rekoru! Elektriğe yüzde 307 zam!
Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !
Sevgilisini öldürüp beynini yedi
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Torbalı'da işçi kıyımı: 'Oğluna var da bize yok mu'

İzmir Torbalı Belediyesi'nde çalışırken, bir önceki dönem işe girmeleri nedeniyle ya işten çıkarıldıklarını ya da birimleri değiştirilerek işten çıkmaya zorlandıklarını ileri süren yaklaşık 100 işçi, Torbalı Meydanı'ndaki belediye binası önünde eylem yaptı.

Torbalı'da işçi kıyımı: 'Oğluna var da bize yok mu'

İzmir Torbalı Belediyesi'nde çalışırken, bir önceki dönem işe girmeleri nedeniyle ya işten çıkarıldıklarını ya da birimleri değiştirilerek işten çıkmaya zorlandıklarını ileri süren yaklaşık 100 işçi, Torbalı Meydanı'ndaki belediye binası önünde eylem yaptı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
Torbalı'da işçi kıyımı: 'Oğluna var da bize yok mu'

'Torbalı Emek ve Dayanışma İçi Platformu' adı altında bir araya gelen işçiler, ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıdı, "Oğluna var da bize yok mu" sloganı attı. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Koray Koç, "Yeni belediye yönetimi tarafından baskıya, zulme ve sürgüne maruz kaldık. Verilen her görevlendirmeyi kabul ettik. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen, maalesef çalışmalarımız iş kanunun 18'inci maddesine göre sonlandırıldı. Torbalı halkının gözleri önünde işçi çıkarmayacağınıza dair namus ve şeref sözü verdiniz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm işçi kardeşlerimizin ailelerine göstermiş oldukları duruştan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu bir hak ve hukuk mücadelesidir. Ekmekle oynanmayan yarınlarda görüşmek üzere" dedi.

İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye işçilerinin işten çıkarılmayacakları yönündeki açıklamalarını da barkovizyondan izletti. Bağırsak kanseri tedavisi gören ve iki senedir Torbalı Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan Akif Akbudak, "Benim bağırsağım dışarıda olmasına rağmen, belediye yönetimi değiştikten sonra benim enfeksiyon riskim olduğu bilinmesine rağmen temizlik işlerine verdiler. Ama ben pes etmeyip, devam ettim ve ekmeğimin peşinden koştum. Bu haksızlık ve adaletsizliktir" dedi. Beyninde tümör olduğunu söyleyen ve belediyenin engelli kadrosunda çalışan Yaşar Alavurt da, "Önceden otoparkta çalışıyordum, sonra arşiv birimine alındım. Ardından da belediye bünyesindeki bir kültür merkezine alındım ve son olarak da işime son verildi. Oğluna 7 bin TL maaş veriyor ama bizim gibi garibana 2 bin TL maaşı çok görüyor. Bu haksızlıktır" diye konuştu. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Anahtar Kelimeler:
torbalı da işçi kıyımı oğluna var da bize yok mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 binde 1 görülüyor: Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi
3 binde 1 görülüyor: Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi
YKS'ye girmişlerdi! Siyam ikizlerinin sınav sonuçları belli oldu
YKS'ye girmişlerdi! Siyam ikizlerinin sınav sonuçları belli oldu
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim