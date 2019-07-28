Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 32°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLIN
6.9637
EURO
6.2683
Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!
Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Karar!
Öğrenciler dikkat! Yarın sona erecek...
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Torbalı Belediye Başkanı: Güvenebileceğim kimse yoktu, verdiğimiz görev oğlumun maaş ya da makam alması için değil

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL AŞ.’de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili haberlerin ardından Başkan'dan açıklama geldi.

Torbalı Belediye Başkanı: Güvenebileceğim kimse yoktu, verdiğimiz görev oğlumun maaş ya da makam alması için değil

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL AŞ.’de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili haberlerin ardından Başkan'dan açıklama geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:11
Torbalı Belediye Başkanı: Güvenebileceğim kimse yoktu, verdiğimiz görev oğlumun maaş ya da makam alması için değil

İzmir’de Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u belediye bünyesinde işe aldı. Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı İsmail Uygur şu ifadeleri kullandı: "Belediyenin ana borçları 100 milyonu aşıyordu. TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç- gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım.

Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor.

Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır."

TORBEL A.Ş.'deki durum hakkında bilgi veren Uygur, "Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum: Gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. 5 kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafetaryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım" ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.07.2019 15:34
Anahtar Kelimeler:
torbalı belediye başkanı güvenebileceğim kimse yoktu verdiğimiz görev oğlumun maaş ya da makam alması değil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce'deki selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'deki selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e Destek Geldi!
Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e Destek Geldi!
Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan tutuklandı
Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim