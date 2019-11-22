‘Toplu bakım günü’nde New Holland 81 ilde çiftçilerle buluşuyor

22 Kasım 2019- En yeni teknolojilerle donatılmış güçlü traktörlerini, üstün bir müşteri memnuniyeti sağlama yaklaşımıyla çiftçilere sunan New Holland, 23 Kasım Cumartesi günü Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda gerçekleştirilecek Toplu Bakım Günü düzenleyecek.

Ülke geneline yayılan 500’e yakın satış sonrası teşkilatıyla Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip olan TürkTraktör, lider markası New Holland ile Türkiye’de ‘ilk kez aynı anda’ düzenlenecek Toplu Bakım Günü’nde traktörlerin yakıt filtresi değişimini ve 20 nokta kontrolünü ücretsiz yapacak.

Toplu Bakım Günü kapsamında 106 farklı noktaya yapacakları köy ziyaretleriyle New Holland uzmanları, koşulsuz ve üstün müşteri memnuniyetini sağlamak üzere, her an çiftçilerin yanında olduklarını bir kez daha gösterecek.

Traktörlere yapılacak kontrol ve bakımların kazaları önlemedeki rolü göz önüne alındığında Toplu Bakım Günü, TürkTraktör’ün traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya farkındalığı artırmak üzere hayata geçirdiği “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” projesini de destekleyen çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

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