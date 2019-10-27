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Topçular İskelesi davalık oldu

Tavşanlı Belediyesi, 2012 yıllında Taşköprü beldesi sınırları içine alınan Topçular İskelesi’nin de bulunduğu bazı ada ve parsellerin tekrar belediye sınırlarına dahil edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Topçular İskelesi davalık oldu

Tavşanlı Belediyesi, 2012 yıllında Taşköprü beldesi sınırları içine alınan Topçular İskelesi’nin de bulunduğu bazı ada ve parsellerin tekrar belediye sınırlarına dahil edilmesi için mahkemeye başvurdu.

27 Ekim 2019 Pazar 13:31
Topçular İskelesi davalık oldu

Tavşanlı Belediyesi, bazı ada ve parsellerin yeniden belde sınırları içine alınması için Bursa 4. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2008 tarih ve 2008/10565 sayılı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını, buna göre krokilerde belirlenen alan Tavşanlı beldesi içerisinde kaldığı halde 27 Aralık 2012 tarihli 2012/893 sayılı kararname ve Resmi Gazete ile Taşköprü’ye geçtiğini kaydetti.

Kaçar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre belirlenmiş sınırların değişmezliğinin kanun açısından esas olduğunu belirtti ve, “Mevcut sınırın değiştirilmesi ancak sınır noktaların belirginlik ve değişmezlik niteliklerini yitirmiş olması, idari birimlerin sosyal ekonomik idari ve coğrafi durumlarında eskiye oranla farklılıkların meydana gelmesi ve bu sonuçların sınır anlaşmazlığına yol açmış olduğunun bakanlıkça tespit edilmesi halinde mümkündür" dedi.

Kaçar, şöyle devam etti; "Coğrafi açıdan da sınırları belirleyen dereler tepeler olduğu 2008’de belirtildiği gibi ve 5 yıl geçmeden tekrar değişmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre belirlenmiş sınırların değişmezliği ilkesi uyarınca eskiden beri Tavşanlı sınırları içinde olan Topcular Feribot İskelesi'nde yeniden belediyemiz sınırları içine alınması için başlattığımız hukuki mücadele sonucunda haklılığımızın ortaya konularak eski ve doğal sınırlara dönülmesini amaçlıyoruz. Yürütmeyi durdurma talebi açtığımız dava sonucunda su kanalizasyon ve diğer belediye hizmetlerinin en yakın belediyeden sunularak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, yeniden Tavşanlı beldesi sınırları içine alınarak belediyemizce daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
topçular iskelesi davalık oldu
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