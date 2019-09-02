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Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Kavurmacı hastaneye kaldırıldı

İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın koğuşunda geçirdiği epilepsi krizi sonrası bilincini kaybettiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Kavurmacı hastaneye kaldırıldı

İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın koğuşunda geçirdiği epilepsi krizi sonrası bilincini kaybettiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Kavurmacı hastaneye kaldırıldı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON davasında 35 aydır tutuklu bulunan eski İBB belediye başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, geçirdiği epilepsi krizi sonrası ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılıp gözetim altında alındı.

20 Ağustos Salı gecesi saat 23.06'da cezaevine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığına dair rapora göre Kavurmacı, 5 saat boyunca hastanede gözetim altında tutuldu. Hastanede geçirdiği süre boyunca bir takım tetkiklerden de geçirildi.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRMİŞ

T24'ün aktardığına göre, sağlık raporunda, Kavurmacı'nın hastaneye G40 epilepsi teşhisiyle kaldırıldığı belirtilerek, "112 tanısıyla tarafımıza getirilen hastaya Diazem 1 ampul IV verilmiştir" denildi. Ayrıca raporda Kavurmacı'nın EKG cihazına da girdiği belirtilerek, Kavurmacı'ya kalp ritminin aşırı hızlı atması sonucu oluşan Sinüs Taşikardisi hastalığı tanısı da konuldu.

Hastanenin hazırladığı raporu da Kavurmacı'nın avukatları dilekçeyle mahkemeye sundu. Yaşanan olay konusunda mahkemeyi bilgilendirerek yeniden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek müvekkillerimin tahliyesini istedi.

AVUKATLARI AYM'YE BAŞVURMUŞTU4

Kavurmacı'nın daha önce de epilepsi krizine girdiği Temmuz ayında mahkeme dosyasına giren belgelerle ortaya çıkmıştı. Dava dosyasına yeni giren belgelere göre; Kadir Topbaş'ın damadına verilen ilacın dozu 200'den 1200 mg'ye çıkarıldı. Avukatları da konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak Kavurmacı'nın sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek müvekkillerinin özgürlük hakkının ve kötü muamale yasağının ihlalinin tespitini istemişti.

Avukatların bu yaşanan son olaya dair sağlık raporunu da yerel mahkeme dışında AYM'ye ek dilekçe sunduğu öğrenildi.

SİNÜS TAŞİKARDİSİ NEDİR?

Başlıca belirtileri; baş dönmesi, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nabız, bayılma ve göğüs ağrısıdır. Ancak sinüs taşikardisi genellikle altta yatan başka bir rahatsızlıktan dolayı meydana gelmektedir. Taşikardinin düzeltilebilmesi için önce altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir.

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Son Güncelleme: 03.09.2019 15:30
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