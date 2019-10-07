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TOKİ'nin sunduğu fırsatlar devam ediyor! TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarla vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabiliyor. Her yıl on binlerce kişi ev sahibi yapan TOKİ'nin güncel konut ilanları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak kurum tarafından geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler duyurulmuştu. İşte TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan güncel konut ilanları...

TOKİ'nin sunduğu fırsatlar devam ediyor! TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarla vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabiliyor. Her yıl on binlerce kişi ev sahibi yapan TOKİ'nin güncel konut ilanları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak kurum tarafından geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler duyurulmuştu. İşte TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan güncel konut ilanları...

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:17
TOKİ'nin sunduğu fırsatlar devam ediyor! TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir?

TOKİ tarafından dar gelirliler için sunulan ucuz konut kampanyaları devam ediyor. Yapılan konutlar aracılığıyla dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev satın alabiliyor. Bu kapsamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yayımlanan güncel konut ilanlarını yakından takip ediyor. Satışa çıkacak olan konutlarla pek çok dar gelirli aile de uygun fiyata ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ GÜNCEL KONUT İLANLARI

TOKİ ALT GELİR GRUBU VE EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin",
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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