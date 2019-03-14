TOKİ 50 bin konut alım başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 50 bin konut için başvuru şartları her geçen gün daha da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir hafta TOKİ'nin 67 ilde gerçekleşen 50 bin konutluk projesini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra vatandaşlar bankalara koştu.

6 Mart'ta taleplerin toplanmaya başladığı konutlarla ilgili bilgi almak ve şehirlerindeki projelere talep oluşturmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin internet sitesini kilitliyor. Altyapı için dakika dakika güçlendirme çalışmaları yapılsa da, yoğunluktan dolayı siteye erişim ve başvuru bilgilendirme formuna ulaşmak bile uzun zaman alıyor.

Vatandaşların yoğun talep gösterdiği konutların yüzde 64'ün alt gelir grubu için hayata geçirilen 2+1 konutlar oluşturuyor. Kalan yüzde 36'sı ise orta gelir grubuna hitap eden 3+1 konutlardan meydana geliyor. 3 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar, yatay mimari esas alınarak hayat bulacak.

Müracaatlar bankaya

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan, diğer başvuruların ise 6-22 Mart tarihleri olmak üzere taleplerin alınması 4 ayrı gruba ayrılsa da banka şubeleri yoğunluktan payını alıyor.

Bilgi almak için TOKİ'nin internet sitesini kilitleyen vatandaşlar, aynı yoğunluğu bankalarda da yaşıyor. Vatandaşların başvuru için talep toplama işlemlerini yapan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine giderek, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1.000 lira ön kayıt ödemesi yapması gerekiyor.

Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte 'hak sahibi belirleme' kurası çekilecek. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

İstanbul'da 5 proje var

Sosyal konut hamlesiyle İstanbul'da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul'daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:

- Tuzla Aydınlı

- Başakşehir Ayazma

- Silivri Alipaşa

- Başakşehir Hoşdere

- Başakşehir Kayabaşı

TOKİ konut başvurusu için gerekli koşullar

- TC vatandaşı olmak.

- 2 1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak.

- TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olmak.

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı evi olmamak.

- Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 4 bin 800 lira gelire sahip olmak.

- Bir hane halkı adına, yalnızca tek başvuru yapabilecek.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– TC Kimlik fotokopisi

– Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi"

– Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu

– Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN



●Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan



● En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan



● Emekliler 25 Mart-5 Nisan



● Diğer başvurular 6-22 Mart

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?



✔ TC vatandaşı olmak,



✔ 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,



✔ TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,



✔ Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)



✔ Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya başlandı.



Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.



Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.



Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.



Başvurular; 4 kategoride olacak



TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.



Başvuru şartları



Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması gerekiyor. 2+1 nitelikteki konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.



Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması şartı bulunuyor.



Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4.500 TL, İstanbul’da ise en fazla net 4.800 TL gelire sahip olma şartı aranacak. 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar 25 yaşını 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanların ise 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.



Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.



Düşük taksit uzun vadeli ödeme planı



67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konutun fiyatları projelere ve illere farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklüklerde konut fiyatı; 116.400 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödeyerek, 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya varan vadelerden, 3+1, 110 ve 128 metrekare büyüklüklerde konut fiyatı; 170 bin 720 lira, yüzde 10 peşinatla,17 bin 72 liradan, 759 lira taksit tutarıyla, 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.