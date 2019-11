Tohum Otizm Vakfı ve Şah Yaycı'dan ünlü isimlere açık çağrı

Tohum Otizm Vakfı ve Şah Yaycı ev sahipliğindeki toplantıya katılım ve destek verenler arasında, Pınar Altuğ, Billur Saatçi Neslihan Yeldan, Tanem Sivar, Ahu Yağtu, Ebru Akel, İlkem Öztürk, Günseli Kato, Akasya Asıltürkmen, Ece Kumkale, Aysun Öz, Zeynep Bilgin, Lale Danışman, Derya Özel, Tuvana Büyükçınar, Burçin Ünaldı, Şebnem Burcuoğlu, Ezgi Avcı, Merve Toy, Gülşan Gürsel, Burcu Kara, Ceren Akdağ, Nihan Kayalıoğlu, Güneş Aksüs, Melis Güven, Özge Akçay, Ebru Kohen, Renee Saban, Zeynep Üstünel'in de bulunduğu, çok sayıda ünlü isim yer aldı.

Türkiye’de 1 milyon 300 bin otizmli var. Ve bu sayının yaklaşık 434 binini çocuklar ve gençler oluşturuyor. Dünyada her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konuluyor. Üstelik otizm görülme sıklığında ciddi bir artış yaşanmaya devam ediyor. Maalesef doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riskiyle dünyaya geliyor.

“Otizmin ne kadar farkında olursak, onlarla bu hayatın her alanını paylaşabiliriz”

“Bugüne kadar sizinle birçok platformda bir araya geldik. Bu kez ise belki de farkında olmadığımız bir farkındalık hareketi için buradayız. Şimdiden size şunun sözünü veriyorum ve bundan eminim ki günün sonunda bu odadan herkes ‘hadi bir şeyler yapalım, yapmamız gerekiyor’ duygusuyla ayrılacak” diyen Şah Yaycı şöyle konuştu, “Biz otizmin ne kadar farkında olursak, sesimizi ne kadar duyurabilirsek, otizmin ne olduğunu bilirsek, otizmli çocuklarımız normal gelişim gösteren çocuklarımızla aynı sınıf ortamlarında, aynı okullarda, beraber hayatta görebiliriz ve bu hayatı onlarla paylaşabiliriz. Toplu taşımadan okullara, her yerde otizmli bireyleri ve ailelerini hayatın içinde görebileceğiz. O yüzden otizmin farkında ve onların yanında olmak çok çok önemli. Bunun için sadece otizmli çocukları değil, bütün çocukları, yetişkinleri, herkesi eğitmek çok önemli. Onların okul sıralarından, evlerinden, bulundukları mahallelerden, otobüslerden kovulmaması, toplu ulaşımda rahat rahat seyahat edebilmeleri ve toplum olarak kabul edilmeleri çok önemli. Çünkü onlarda bizimle birlikte yaşayan bireyler ve onlarda bizim gibi kendi hayatlarını sürdürebiliyorlar.”

16 yılda toplam 36 ulusal ve uluslararası proje

Kurulduğu 2003 yılından beri Mine Narin başkanlığında büyük bir gayretle otizmli bireyleri topluma kazandırmak için var gücüyle çalışmalarına devam Tohum Otizm Vakfı’nın, 16 yılda toplam 36 ulusal ve uluslararası projede imzası bulunuyor. Vakfın başkanı Mine Narin “Gerek okulumuz, gerek otizm konusunda yaptığımız farkındalık ve savunu çalışmaları, projeleri ve iş birlikleri ile Türkiye’de 462.936 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattık. Bu çalışmaları sürdürebilmek için devamlı kaynak yaratma zorunluluğumuz var” diye belirtti.

Birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan The Marmara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, Tohum Otizm Vakfı’nın iki önemli kaynak yaratma etkinliği konuşuldu. Bunlardan birisi 12 Kasım’da özel bir gösterimle galası yapılacak olan Tiyatrokare iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Süper İyi Günler’ tiyatro oyunu ve bu yıl 12’ncisi 18 - 19 Aralık’ta Four Seasons at the Bosphorus’da düzenlenecek olan gelenekselleşen ‘Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’.

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabileceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hâkimdir. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanı ve yoğun, sürekli eğitimdir.

TOHUM OTİZM VAKFI

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden beri çalışmalarına devam etmektedir.

