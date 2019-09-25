tohum otizm vakfı muş taki otizmli çocukları da kanatları altına aldı

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek tedavileri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak ve çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanmasını hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında otizm eğitim atölyeleri düzenlemeye ve özel eğitim sınıfı açmaya devam ediyor.

Özel Eğitim Sınıfı Donatma Projesi kapsamında bireysel & kurumsal gönüllülerin desteğiyle bugüne kadar İstanbul, Diyarbakır, Batman, Mardin, Artvin, Antalya ve Balıkesir’de toplam 13 özel sınıf açan, aileler ve öğretmenlere yönelik otizm atölyeleriyle eğitim veren Tohum Otizm Vakfı bu defa Muş’a ulaştı.

Garanti Yatırım’ın sponsorluğunda, Yağmur Kuşağı Otizm Derneği ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen özel sınıfın açılış törenine, Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı. Eş zamanlı olarak Muş Öğretmenevi’nde, sınıfında otizmli bulunan öğretmenlere yönelik, “Otizmde Etkili Öğretim Yöntemleri” başlıklı atölye çalışması düzenlendi. Proje kapsamında, otizmli çocuğu olan ailelere de, “Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Serbest Zaman Etkinlikleri Yapma, Öz Bakım Becerilerinin Öğretim” başlıklı eğitimler verildi. Tüm eğitimler, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi uzmanları tarafından tamamen ücretsiz gerçekleştirildi. Otizm eğitim atölyeleri aracılığıyla aileler ve okulunda otizmli öğrencisi bulunan eğitmenlere otizm konusunda farkındalık yaratılarak, uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılması hedefleniyor.

“Yıl sonunda 25 özel sınıf açmış olacağız”

Otizm görülme sıklığının 59’da 1’e yükseldiğini vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Türkiye’deki yaklaşık 1.3 milyon otizmli var ve sadece 30 bini eğitim imkanına kavuşabiliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi olan erken tanı ve sürekli yoğun eğitim ile çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Vakıf olarak geliştirdiğimiz projelerle tüm kurum ve kuruluşları seferber ederek bu eğitim açığını süratle kapatmak için çaba gösteriyoruz. Tüm Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı, kötü durumda bulunan ve materyal ihtiyacı olan özel eğitim sınıflarının materyal donanımı projesi gerçekleştirmeye başladık. İlk etapta bu yıl sonuna kadar 25 sınıfın donatılmasını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

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