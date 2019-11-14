Tohum Otizm Vakfı Destekçileri “Süper İyi Günler”de buluştu

16 yaşındaki otizmli (asperger sendromlu) Christopher Boone’un macerasını konu alan “Süper İyi Günler” oyununun, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda özel bir gösterimi gerçekleştirildi.

Tiyatrokare tarafından, Nedim Saban’nın yönetmenliğinde sahnelenen oyunun bu anlamlı gösteriminde salonu, aralarında iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu geniş bir destekçi kitlesi doldurdu.

Günümüzde her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor ve her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor. Türkiye’de 1 milyon 300 binin üzerinde otizmli birey bulunduğu kabul ediliyor. Görülme sıklığı çok büyük bir hızla artan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Tohum Otizm Vakfı otizme farkındalık yaratılması, otizmli çocuklara erken tanı konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması hedefi ile 2003 yılından bu yana çeşitli projeler geliştiriyor, yoğun çalışmalar yürütüyor.

Çok özel amaç için, çok anlamlı bir iş birliği

Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için Ford ana sponsorluğu, Beko ve Michelin co-sponsorluğunda, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Cemal Reşit Rey, Big Catering, Medline, Telsan güçlerini birleştirdi ve anlamlı bir iş birliğine imza attı. Başrolünde 16 yaşındaki asperger sendromlu (otizmli) bir gencin yer aldığı Süper İyi Günler Oyunu için geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanmak üzere çok özel bir gala düzenlendi. Bugüne kadar Londra’da West End ve New York’da Broadway başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki önemli tiyatrolarda sahnelenen ve 3 milyonu aşkın kişiye ulaşan “Süper İyi Günler” oyununun bu çok özel gösterimi, 12 Kasım Salı akşamı Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleştirildi.

Önemli isimler, Tohum Otizm Vakfı için buluştu

Süper İyi Günler oyunu gala gecesine, iş, sanat ve medyanın ünlü isimleri de büyük ilgi gösterdi. Aralarında Ahu Yağtu, Arhan Kayar, Begüm Karamahmutoğlu, Bilgün Dereli, Burcu Kara, Esra Ekmekçi, Hande Sezer Pekcan, Hilal Kosif, İpek Berk Köse, Mine Kalpakçıoğlu, Murat Boyner, Murat Güloğlu, Mustafa Taviloğlu, Neşe Gönül, Nevra Öner, Nevra Serezli, Rabia Kurşun, Rana-Erol Tabanca, Reyhan İpekel, Sandra Erer, Serpil Yılmaz,Sinem Güven, Stella Duek, Şah Yaycı, Şebnem Burcuoğlu, Tamer Yılmaz, Tilda Tezman, Yasemin Aloğlu, Zülfi Livaneli’nin yer aldığı izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

Tohum Otizm Vakfı ve Tiyatrokare iş birliği ile gerçekleştirilen Süper İyi Günler oyununun bu özel gösterimine, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Kemal Çelik, Hülya Nergis, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uz. Dr. Pelin Şavlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan katılarak destek verdiler.



Tohum Otizm Vakfı Sosyal Komitesi de bu özel galadaydı

Birçok projende olduğu gibi bu organizasyonun başarısı için de yoğun çaba harcayan Tohum Otizm Vakfı Sosyal Komitesi üyeleri de bu özel galaya katıldılar. Tohum Otizm Vakfı Sosyal Komite üyeleri Aslı Ogay, Aylin Erkohen, Ayşe Sever, Deniz Konuralp, Ebru Kohen, Esra Habbab, Nil Bentürk Uyguner, Okşan Bozkır, Renee Saban, Rezzan Benardete, Rosella Karabacak, Sarika Rodrik, Stella Düek, Zeynep Baban ve Zeynep Üstünel yine gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla, elde edilen bu anlamlı başarıya çok önemli kaktılar sağladılar.

Otizmli genç, gizemli bir cinayeti çözüyor

Türkiye’de daha önce denenmemiş olan yeni bir teknolojiyle Süper İyi Günler oyunu, asperger sendromlu (otizmli) 16 yaşındaki Christopher Boone’un, mahallesinde gerçekleşen ve deneyimli dedektiflerin dahi çözemediği gizemli bir cinayeti matematiksel zekası ve farklı yaklaşımlarıyla aydınlığa kavuşturmasını konu alıyor.

80 metrekare LED ekrandan dekor

İngiliz yazar Mark Haddon tarafından kaleme alınan ve uzun yıllar çok satanlar listesinde kalan kitap, Simon Stephens tarafından tiyatroya uyarlandı. Nedim Saban, Türkçe’ye çevirdiği Süper İyi Günler oyununu Türkiye’de sahnelemeye başladı. Oyun ayrıca, Türkiye’de ilk kez kullanılan teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Süper İyi Günler, koreografi ve teknolojinin harmanlanması ile oluşturulan üç boyutlu animasyonların kapladığı 80 metrekarelik dev LED ekranlardan oluşan özel bir dekora sahip.

Süper İyi Günler’in müzikleri Son Feci Bisiklet’e, Türkiye’ye bir ilk getiren görsel tasarımı Tufan Dağtekin’e ait. Dünya edebiyatının en çok sevilen genç kahramanlarından birine dönüşen 16 yaşındaki otizmli gencin hikâyesi üzerine kurgulanan oyun, izleyicileri Christopher’ın zengin dünyasına davet ediyor. Onun duygu ve düşünce dünyasında akıllara kazınacak bir yolculuk yaşayan seyirciler, Christopher’ın gerçeğin peşinde matematiksel zekâsını kullanarak gizemli bir cinayeti çözmesine şahitlik ediyor. Oyun aynı zamanda Tohum Otizm Vakfı iş birliği çerçevesinde büyük bir otizm farkındalık projesi olarak da topluma karşı önemli bir rol üstleniyor.

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