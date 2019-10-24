tohum otizm vakfı ardahanlı çocuklara ulaştı

Dünyada otizm görülme sıklığı 59 kişide 1’e yükseldi. Her 20 dakikada 1 kişiye otizm teşhisi konuluyor. Türkiye’deki otizmli sayısı 1.3 milyonu buldu. Türkiye’de eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi olan eğitim imkânına kavuşuyor. Eğitimdeki bu derin açığı kapatmayı hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, Anadolu’yu bir baştan öbür başa özel sınıflarla donatmaya devam ediyor.

Bugüne kadar çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle otizmli çocuklar için 109 özel sınıf açan Tohum Otizm Vakfı, Garanti Yatırım’la donattığı 110’uncu sınıfı Ardahan’ın Çıldır İlkokulu’nda açtı. İşbirliği yaptığı kurumlar arasında yer alan Garanti Yatırım’la, bugüne kadar İstanbul, Diyarbakır, Batman, Mardin, Artvin, Antalya, Muş, Balıkesir ve Van’da toplam 17 özel sınıf açan, Tohum Otizm Vakfı bu kez Ardahan Çıldır’daki otizmli çocukların hayat kalitesini yükseltti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açılış törenine Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akın Koç, Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı ve Ardahan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yıldız Dede katıldı.

“Topyekün bir mücadeleyle başarabiliriz”

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin erken tanı ve sürekli yoğun eğitim olduğunu vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Erken tanı ve doğru bir eğitim ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Bu nedenle özellikle tek tedavi olan eğitimdeki açığı kapatmak öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

Betül Selcen Özer, “Geliştirdiğimiz projelerle tüm kurum ve kuruluşları seferber ederek bu özel çocuklarımıza mümkün olduğunca erken tanı konulması, özel eğitim imkânlarının sağlanması, topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması hedefiyle çaba sarf ediyoruz. Tüm Türkiye’de süratle Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla özel eğitim sınıfları donatıyoruz. Bugüne kadar 110 özel sınıf açmayı başardık. Gidecek daha çok yolumuz var. Topyekûn bir mücadeleyle bu çocuklarımızın tümüne ulaşabilir ve onların hayata tutunmalarını sağlayabiliriz” diye konuştu.

TOHUM OTİZM VAKFI HAKKINDA:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabileceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hâkimdir.

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