Tohum Otizm Vakfı 23 Ödül ile 14. Felis Ödülleri'ne damgasını vurdu

Alanlarındaki en iyi çalışmaların belirlendiği 14. Felis Ödülleri’nde toplam 16 farklı kategoride alanlarındaki en iyi işler belirlendi. ‘Açıkhava’, ‘Basın’, ‘Dijital’, ‘Mobil’, ‘Medya’, ‘Sağlık İletişimi’, ‘Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik’, ‘Verinin Yaratıcı Kullanımı’, ‘Dönüştüren Pazarlama Etkisi’, ‘Film’, ‘Radyo’, ‘Entegre Kampanyalar’, ‘Marka Deneyimi & Aktivasyon’, ‘Markalı İçerik & Eğlence’, ‘PR’ ve ‘Üretimde Ustalık & Tasarım’ kategorilerinde gerçekleştirilen en iyi işler, iki gün üst üste düzenlenen ödül törenleri ile sahiplerini buldu.



2’si Büyük Ödül, toplam 23 ödül aldı

Tohum Otizm Vakfı, otizme farkındalık yaratmak ve otizmli çocukların eğitimi için ihtiyaç duydukları farklı yaklaşımı sağlamak üzere hayata geçirdiği 3 farklı projesi ile; bu yıl 7 farklı dalda, 2 Büyük Ödül, 13 Felis Ödülü, 8 Başarı Ödülü toplamda 23 ödül ile 14. Felis Ödülleri’ne damga vurdu. Tohum Otizm Vakfı bu yıl Felis Ödülleri’ne, destekçi ajansı 4129 ile hayata geçirdiği ‘Farklı Bir Okul’ ve ‘Ters Zamirler’in yanı sıra Ekşi Sözlük ve Best FM’in de destekleriyle gerçekleştirilen ‘Otizm Diyalogları’ projeleriyle katıldı. Bu projeleri ile Tohum Otizm Vakfı; ‘Dijital’, ‘Markalı İçerik’, ‘Medya’, ‘Sağlık İletişimi’, ‘Sosyal Sorumluluk & Sürdürebilirlik’, ‘PR’ ile ‘Mobil’ olmak üzere 7 farklı dalda ödüle layık görüldü.



Minecraft’taki ‘Farklı Bir Okul’ öne çıktı

Dünyaca ünlü Minecraft oyunun içine Tohum Otizm Vakfı Okulu dijital ortamda kurularak, gerçek eğitimin verilebildiği ‘Farklı Bir Okul’ projesi, 14. Felis Ödülleri’nde verilen 4 Büyük Ödül’den ikisinin de içinde bulunduğu tek başına aldığı toplam 20 ödül ile öne çıktı. Tohum Otizm Vakfının diğer projelerinden ‘Ters Zamirler’ Sağlık iletişimi dalında 2, ‘Otizm Diyalogları’ ise aynı dalda 1 ödül alarak, bu gurur tablosunu tamamladılar.



Tohum Otizm Vakfı’nın aldığı ödüller:



PROJE: FARKLI BİR OKUL

Dijital- Büyük Ödül

Markalı İçerik ve Eğlence - Büyük Ödül

***

Dijital - Markalı Teknoloji ve Dijital Hizmetler - Felis

Dijital - Ufuk Açan Dijital Fikirler - Felis

Medya - Dijital Platform Kullanımı - Felis

Markalı İçerik ve Eğlence - Dijital veya Sosyal Medyanın Kullanımı ya da Entegrasyonu - Felis

Markalı İçerik ve Eğlence - Dijital Oyunlara Ürün / Marka Yerleştirme - Felis

Sağlık İletişimi- Gerçek Zamanlı Pazarlama Aktiviteleri – Felis

Sağlık İletişimi- Advergame / Gamification / Animasyon Film ve Kurgu Uygulaması – Felis

Sağlık İletişimi- Bilinçlendirme / Farkındalık Kampanyası – Felis

Sağlık İletişimi- İçerik Yönetimi – Felis

Sosyal Sorumluluk & Sürdürebilirlik- Eğitim Alanı – Felis

Sosyal Sorumluluk & Sürdürebilirlik - Çocuklara ve Gençlere Yönelik – Felis

Sosyal Sorumluluk & Sürdürebilirlik - Özel Hedef Kitlelere Yönelik – Felis

***

Dijital - Dijital Platform Kullanan Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri - Başarı

Mobil - Ufuk Açan Dijital Fikirler - Başarı

Medya - Paradigma Değiştiren Projeler (Yeni Mecra)- Başarı

Medya - Tüketiciyle Bağ Kurma (Consumer Engagement) - Başarı

PR - Sürdürülebilirlik Yönetimi – Başarı

Sosyal Sorumluluk & Sürdürebilirlik - Dijital / Mobil– Başarı



PROJE: TERS ZAMİRLER

Sağlık İletişimi- Basın İlanı – Felis

Sağlık İletişimi- Açıkhava Tanıtımı – Başarı



PROJE: OTİZM DİYALOGLARI (EKŞİ SÖZLÜK & BEST FM )

Sağlık İletişimi- Radyo Reklamı – Başarı



TOHUM OTİZM VAKFI’NIN ÖDÜL ALAN PROJELERİ



‘Farklı Bir Okul’

Tohum Otizm Vakfı, otizme farkındalık yaratmak ve otizmli çocukların eğitimi için ihtiyaç duydukları farklı yaklaşımı sağlamak üzere 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 4129 Grey ajansının desteği ile “Farklı Bir Okul” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun binası gerçek mimari planına sadık kalınarak, otizmli çocukların eğitiminde yardımcı bir teknoloji olarak olumlu sonuçlar veren Minecraft oyununun içerisinde inşa edildi. Mekandan bağımsız ve sürekliliği olan ‘Farklı Bir Okul’ projesi ile dijital ortamda bir eğitim alanı yaratıldı; teknoloji okur yazarlığı, Minecraft’ın yaratıcı modunda yapılabilecekler, 3d printer ile heykel - resim ve giriş seviyesinde kodlama derslerinin yer aldığı özel eğitim programı hazırlandı. Proje, sosyal medya iletişiminde de büyük ilgi çekmeye devam ediyor.



Otizm Diyalogları

Otizmin belirtilerinden biri olan konuşma bozukluğundan hareketle ortaya çıkan ‘Otizm Diyalogları’ kampanyasında, Tohum Otizm Vakfı & 4129Grey & Ekşi Sözlük & Best FM önemli bir farkındalık yaratmak için güçlerini birleştirdi. Kampanyanın ilk adımında Ekşi Sözlükte yer alan “otistik çocuklarla girilen diyaloglar” başlığı, doğru kullanımı olan “otizmli çocuklarla girilen diyaloglar” olarak düzeltildi ve altına Tohum Otizm Vakfı resmi hesabından yeni diyaloglar eklendi. Entrylerden biri radyo spotuna dönüşerek Best FM’de Yasemin Şefik’in ‘Hitnoz’ programında yayınlandı ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, detayları aktardı. Proje, ortak canlı yayın ve sosyal medya paylaşımları ile otizm farkındalığına önemli bir katkı sağladı.



Ters Zamirler

Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor, dünyada her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konuluyor. Nüfusa projeksiyon yaptığımızda ülkemizde yaklaşık 1.387.580 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 5.550.320 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Tohum Otizm Vakfı, bu gerçeğe vurgu yapmak ve otizme farkındalık yaratmak amacıyla 4129Grey ajansın desteğini alarak otizmli bireylerin ve ailelerinin sesi olmak adına hazırladığı Ters Zamirler kampanyasıyla; otizmin belirtilerinden biri olan ‘konuşma bozukluğu’na işaret etti. Otizmli bir çocuğun el yazısıyla “Beni kimse anlamıyormuş gibi hissediyoruz!” diyen Tohum Otizm Vakfı; billboardlarda, raketlerde ve gazete ilanlarında yer alarak, bu anlamlı mesajı geniş kitlelere ulaştırdı.



Tohum Otizm Vakfı Hakkında: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

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