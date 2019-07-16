tiyatro sanatçısı orhan aydın gözaltına alındı

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen usta oyuncu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

​Aydın'ın hakkında İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

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