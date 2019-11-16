THY en az lise mezunu personel alımları yapıyor! İşte alım yapılacak pozisyonlar

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., kendi resmi web sitesi üzerinden yeni personel alım ilanları yayımladı. Tam 5 kadroya olmak üzere yeni personel alımları yapacağını duyuran THY, başvuru şart ve detaylarına da ilan üzerinde yer verdi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıdır. Dünyanın ileri gelen havacılık servis tedarikçilerinden olan marka, müşterilerine 8.600 kişilik uzman ekibiyle; kaliteli ve kapsamlı bakım, onarım, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır.

1) TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. PERSONEL ALIM İLANLARI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yapısal Bakım Personeli

Turkish Technic, Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıdır. Dünyanın ileri gelen havacılık servis tedarikçilerinden olan marka, müşterilerine 9.000 kişilik uzman ekibiyle; kaliteli ve kapsamlı bakım, onarım, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır.

İstanbul, Ankara ve Aydın'da bakım hangarları bulunan Turkish Technic, operasyonlarını İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesisleri olmak üzere iki kıtada yürütmekte; mühendislik ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra komponent bakım-yedek desteği, dizayn, sertifikasyon ve üretim alanlarında birçok uluslararası havayolu şirketine hizmet vermektedir.

Görev Tanımı

Bakıma gelen uçakların gövde, ana yapı, kanat yüzeyleri ve motor kaportalarındaki hasar ve korozyon kontrollerinin gerçekleştirilmesi. Yıldırım çarpması, kuş çarpması, kargo yükleme esnasında oluşan hasarlar, doluya maruz kalma gibi doğal afetten kaynaklanan hasarların tamiri. Hasarların raporlanması ve üreticinin sağladığı tamir prosedürleri, çizimler ve kullanılacak malzeme bilgilerine dayanarak gerekli tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

İstihdam Sürecinde İzlenecek Yol

Bu ilan kapsamında Turkish Technic ve İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü işbirliği ile havacılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik Uçak Yapısal Bakım Elemanı Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim programının teorik kısmı Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde pratik kısmı ise Turkish Technic'in İstanbul'daki tesislerinde yapılacaktır. Eğitim süresi yaklaşık 5 ay olup eğitimi başarıyla bitiren kursiyerler Uçak Yapısal bakım-onarımı alanında istihdam edilecektir.

İlanımıza başvuran adayların Eskişehir İŞKUR'un açmış olduğu 858513 portal numaralı ilan üzerinden de başvurması gerekmektedir.

Genel Kriterler

T.C. Vatandaşı olmak

01.01.1991 sonrasında doğmuş olmak

Adli sicil, adli sicil arşiv kaydı ve GBT kaydı bulunmamak

Teorik eğitimler süresince Eskişehir'de ve pratik eğitimlerde İstanbul'da ikameti ve kursa kesintisiz devamı kabul etmek

Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak(İşitme kaybı, renk körlüğü, iki göz arası 4 Dioptriden fazla göz bozukluğu, BMI dengesizliği vb. ağır veya ince işçilik gerektiren işlere engel teşkil edebilecek rahatsızlıklar)

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği tercihen en az 1 yıl tecilli olmak

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kriterlerine göre en az A2 Seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak

Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak

TÜM İLANLARI GÖRÜNTÜLEMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Gövde Motor – Uçak Elektrik Elektronik

Meslek Yüksek Okullarının; Döküm, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri İşletme, Kaynak Teknolojisi, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Mekatronik, Metalurji, Mobilya ve Dekorasyon, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi

Aranan Nitelikler

Takım çalışmasına yatkın

Koşullara kolay adapte olarak çözüm üretebilme becerisine sahip

Birden fazla işi üstlenebilecek, pratik ve sonuç odaklı

Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli

Vardiyalı düzende çalışabilecek

Eğitime kesintisiz devamı kabul etmek

Sosyal İmkânlar

Turkish Technic çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, aile için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu sosyal olanaklar arasında yer alır.

Önemli Tarihler

İlan başvuru tarihleri: 15.11.2019 – 27.11.2019

Aday Kriterleri

Tecrübe:Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

Askerlik Durumu:Muaf, Tecilli, Yapıldı

Eğitim Seviyesi:Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Üniversite Bölümü:Gemi Makineleri (MYO),Otomotiv (MYO),Uçak Gövde,Uçak Teknolojisi

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:Havacılık

Departman:Teknik

Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı

Ülke/Şehir: İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)(Pendik)

2) TECRÜBELİ AR-GE ÜRETİM MÜHENDİSİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Turkish Technic, yüksek nitelikli teknik ve uzman personeliyle, başta THY A.O. olmak üzere, dünyanın her ülkesinden gelen onlarca hava yolu şirketine ait uçakların motor ve komponentlerine yaptığı bakımlarla ve bu şirketlere vermiş olduğu mühendislik hizmetleriyle havacılık sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Turkish Technic, Türkiye'nin en büyük uçak bakım ve onarım kuruluşu olmanın yanında, genç ve dinamik AR-GE, Tasarım ve Üretim ekipleriyle birlikte Türkiye'de sivil havacılık alanında faaliyet gösteren önemli bir tedarikçi olmanın da gururunu yaşıyor. AR-GE merkezimiz uluslararası havacılık otoritelerince yetkilendirilmiş olup sivil uçaklar için Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım ve üretim yetkilerini elinde bulundurmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce uçak modifikasyon projesini başarıyla tamamlamış kendi tasarlayıp ürettiği yerli komponent ve sistemleri uçaklara başarıyla entegre etmiş olmanın yanında bu kapsamdaki kabiliyetlerini her geçen gün artırmaktadır.

Güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik ve AR-GE kuruluşları arasına giren Turkish Technic ailesinin bir parçası olmak isteyen, alanlarında deneyimli AR-GE Üretim Mühendisleri arıyoruz.

Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (Turkish Technic tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olabilmek). İngilizce dil belgesine sahip iseniz geçerli belgeyi mutlaka kariyer.net hesabınıza ekleyiniz (01.11.2017 tarihi itibariyle en az YDS 60, TOEFL(IBT): 72, IELTS 6 değerlerinde olan belgeler dikkate alınacaktır),

Aşağıda verilen niteliklerde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.

o Uçak Mühendisi

o Uzay Mühendisliği

o Endüstri Mühendisliği

o İşletme Mühendisliği

o Gemi İnşaat Mühendisliği

o Metalurji ve Malzeme Mühendisi

o Makine Mühendisi

o Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

o Kimya Mühendisliği

o Mekatronik Mühendisliği

Aranan Nitelikler

Planlama, kapasite (günlük, haftalık, yıllık planlama ve kapasite analizi, raporlama vb) yönetimi konularında tecrübeli,

Proses, iş ve zaman etüdü, verimlilik analizi çalışmalarında tecrübeli,

Kalite kontrol konularında tecrübeli,

AS9100 tecrübesi bulunan ve ISO 9001 kys yönetimi konusunda tecrübeli,

Kompozit üretim teknolojileri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi,

Talaşlı İmalat konusunda tecrübeli,

Plastik enjeksiyon ve kalıpçılık konusunda tecrübeli,

İletişim ve koordinasyon yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek,

Koordinasyon, organizasyon ve planlama becerisi yüksek,

Stratejik ve analitik düşünen, sonuç ve çözüm odaklı,

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Sosyal İmkânlar

Turkish Technic, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Başvuru sırasında özgeçmişinde doğum tarihi, mezuniyet tarihi ve detaylı tecrübe bilgileri bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlana son başvuru tarihi: 04.12.2019

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, İngilizce ve Genel Yetenek sınavına davet edilecektir.

Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir. Sınav aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

İngilizce dil belgesi sahibi olan adayların ilan başvurusu esnasında dil belgelerini Kariyer.net'te CV'lerine ek dosya olarak eklemeleri gerekmektedir.

Çalışma süresince Turkish Technic operasyonunun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.

Aday Kriterleri

Tecrübe:En az 3 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu:Yapıldı, Muaf, Tecilli

Eğitim Seviyesi:Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Yabancı Dil:İngilizce( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:HavacılıkDepartman:

AR-GEÇalışma Şekli :

Sürekli / Tam zamanlı

Ülke/Şehir: İstanbul(Asya)(Pendik)

3) TECRÜBELİ AR-GE PROJE YÖNETİM MÜHENDİSİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Turkish Technic, yüksek nitelikli teknik ve uzman personeliyle, başta THY A.O. olmak üzere, dünyanın her ülkesinden gelen onlarca hava yolu şirketine ait uçakların motor ve komponentlerine yaptığı bakımlarla ve bu şirketlere vermiş olduğu mühendislik hizmetleriyle havacılık sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Turkish Technic, Türkiye'nin en büyük uçak bakım ve onarım kuruluşu olmanın yanında, genç ve dinamik AR-GE, tasarım ve üretim ekipleriyle birlikte Türkiye'de sivil havacılık alanında faaliyet gösteren önemli bir AR-GE merkezi olmanın da gururunu yaşıyor. AR-GE merkezimiz uluslararası havacılık otoritelerince yetkilendirilmiş olup sivil uçaklar için Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım ve üretim yetkilerini elinde bulundurmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce uçak modifikasyon projesini başarıyla tamamlamış kendi tasarlayıp ürettiği yerli komponent ve sistemleri uçaklara başarıyla entegre etmiş olmanın yanında bu kapsamdaki kabiliyetlerini her geçen gün artırmaktadır.

Güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik ve AR-GE kuruluşları arasına giren Turkish Technic ailesinin bir parçası olmak isteyen, alanlarında deneyimli AR-GE Proje Yönetim Mühendisleri arıyoruz.

Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış veya askerlikten muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak,

Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak

Proje Yönetim Mühendisliği alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (Turkish Technic tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olabilmek). İngilizce dil belgesine sahip iseniz geçerli belgeyi mutlaka kariyer.net hesabınıza ekleyiniz (01.11.2017 tarihi itibariyle en az YDS 60, TOEFL(IBT): 72, IELTS 6 değerlerinde olan belgeler dikkate alınacaktır)

Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.

o Makine Mühendisliği

o Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

o Mekatronik Mühendisliği

o Otomotiv Mühendisliği

o Uçak Mühendisliği

o Uzay Mühendisliği

o Havacılık ve Uzay Mühendisliği

o Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

o Deniz Teknolojileri ve Gemi Mühendisliği

o İmalat Mühendisliği

o Bilgisayar Mühendisliği

o Endüstri Mühendisliği

o İşletme Mühendisliği

o Elektrik/Elektronik Mühendisliği

o Yazılım Mühendisliği

o Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Aranan Nitelikler

Proje yönetim sistematiği ve metodolojisi konularındaki yetkinliklerini somut verilerle sunabilecek,

PMP, Agile, Prince2 gibi proje yönetim metodolojilerinden birinin sertifikasına sahip,

Tercihen patentleme, faydalı model, markalaşma konularında tecrübeli,

Tercihen proje/prototip satınalma faaliyetlerinde tecrübeli ,

Tercihen Arge Merkezi kurulumu ve yürütülmesinde tecrübeli,

Tercihen mühendislik ARGE projelerinde tecrübesi bulunan,

Tercihen Jira, MS Project vb proje yönetim araçlarında tecrübeli,

Takım çalışmasına ve proje bazlı çalışma stiline alışık, gelişmiş iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip,

Düzenli raporlama, proje takvimi ve şablon dokümantasyonun oluşturulması, teknik ekiplerin desteklenmesi ve satınalma faaliyetlerinin koordinasyonunu yapabilecek,

İleri seviyede İngilizce bilen, (okuma, yazma ve konuşma)

Araştırmacı bir kişiliğe sahip, yeni konuları öğrenmeye açık,

Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden,

İletişim ve koordinasyon yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek,

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Sosyal İmkânlar

Turkish Technic, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Başvuru sırasında özgeçmişinde doğum tarihi, mezuniyet tarihi ve detaylı tecrübe bilgileri bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlana son başvuru tarihi: 04.12.2019

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, İngilizce ve Genel Yetenek sınavına davet edilecektir.

Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir. Sınav aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

İngilizce dil belgesi sahibi olan adaylar ilan başvurusu esnasında dil belgelerini Kariyer.net'te CV'lerine ek dosya olarak eklemeleri gerekmektedir.

Çalışma süresince Turkish Technic operasyonunun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.

Aday Kriterleri

Tecrübe:En az 3 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu:Tecilli, Yapıldı, Muaf

Eğitim Seviyesi:Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Yabancı Dil:İngilizce( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:Havacılık

Departman:AR-GE

Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı

Ülke/Şehir:İstanbul(Asya)(Pendik)

4) TECRÜBELİ AR-GE YAPISAL TASARIM MÜHENDİSİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Turkish Technic, yüksek nitelikli teknik ve uzman personeliyle, başta THY A.O. olmak üzere, dünyanın her ülkesinden gelen onlarca hava yolu şirketine ait uçakların motor ve komponentlerine yaptığı bakımlarla ve bu şirketlere vermiş olduğu mühendislik hizmetleriyle havacılık sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Turkish Technic, Türkiye'nin en büyük uçak bakım ve onarım kuruluşu olmanın yanında, genç ve dinamik AR-GE, tasarım ve üretim ekipleriyle birlikte Türkiye'de sivil havacılık alanında faaliyet gösteren önemli bir tedarikçi olmanın da gururunu yaşıyor. AR-GE merkezimiz uluslararası havacılık otoritelerince yetkilendirilmiş olup sivil uçaklar için Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım ve üretim yetkilerini elinde bulundurmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce uçak modifikasyon projesini başarıyla tamamlamış kendi tasarlayıp ürettiği yerli komponent ve sistemleri uçaklara başarıyla entegre etmiş olmanın yanında bu kapsamdaki kabiliyetlerini her geçen gün artırmaktadır.

Güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik ve AR-GE kuruluşları arasına giren Turkish Technic ailesinin bir parçası olmak isteyen, alanlarında deneyimli AR-GE Yapısal Tasarım Mühendisleri arıyoruz.

Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış veya askerlikten muaf,

Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (Turkish Tecnic tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olabilmek). İngilizce dil belgesine sahip iseniz geçerli belgeyi mutlaka kariyer.net hesabınıza ekleyiniz (01.11.2017 tarihi itibariyle en az YDS 60, TOEFL(IBT): 72, IELTS 6 değerlerinde olan belgeler dikkate alınacaktır),

Yapısal Tasarım Mühendisliği alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.

o Uçak Mühendisliği

o Uzay Mühendisliği

o Havacılık Mühendisliği

o Makine Mühendisliği

Aranan Nitelikler

Teknik resim, şema, el kitapları ve talimatları okuyup, yorumlayabilen,

Uçak yapıları, uçak bakım ve yapısal tamir konularında bilgi sahibi,

3D CAD Modelleme ve 2D üretim çizimleri hazırlayabilen,

Sonlu Elemanlar Yöntemi ve geleneksel el hesabı ile analiz raporu hazırlayabilen,

Eklemeli üretim, kompozit ve metalik malzemeler konularında bilgi sahibi,

Havacılık sertifikasyon konularında bilgi sahibi,

Araştırmacı bir kişiliğe sahip, yeni konuları öğrenmeye açık,

Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden,

İletişim ve koordinasyon yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek,

Koordinasyon, organizasyon ve planlama becerisi yüksek,

Stratejik ve analitik düşünen, sonuç ve çözüm odaklı,

Problem çözme yeteneğine sahip olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Sosyal İmkânlar

Turkish Tecnic, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Başvuru sırasında özgeçmişinde doğum tarihi, mezuniyet tarihi ve detaylı tecrübe bilgileri bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlana son başvuru tarihi 04.12.2019

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, İngilizce ve Genel Yetenek sınavına davet edilecektir.

Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir. Sınav aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

İngilizce dil belgesi sahibi olan adayların ilan başvurusu esnasında dil belgelerini Kariyer.net'te CV'lerine ek dosya olarak eklemeleri gerekmektedir.

Çalışma süresince Turkish Technic operasyonunun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.

Aday Kriterleri

Tecrübe:En az 3 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu:Yapıldı, Muaf

Eğitim Seviyesi:Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Üniversite Bölümü:Havacılık ve Uzay Mühendisliği,Makine Mühendisliği,Uçak Mühendisliği,Uzay Mühendisliği

Yabancı Dil:İngilizce( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:Havacılık

Departman:AR-GE

Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı

Pozisyon Seviyesi:Uzman

Ülke/Şehir:

İstanbul(Asya)(Pendik)

5) B2 LİSANSLI UÇAK BAKIM TEKNİSYENİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Turkish Technic yüksek nitelikli teknik ve uzman personeliyle, başta THY A.O. olmak üzere, dünyanın her ülkesinden gelen onlarca hava yolu şirketine ait uçakların motor ve komponentlerine yaptığı bakımlarla ve bu şirketlere vermiş olduğu mühendislik hizmetleriyle havacılık sektöründe farkyaratmaya devam ediyor.

Güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik ve AR-GE kuruluşları arasına giren Turkish Technic'in Konya lokasyonunda görevlendirmek üzere, alanında deneyimli B2 Lisanslı Uçak Teknisyeni arıyoruz.

Genel Kriterler

· T.C. vatandaşı olmak

· Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

· Erkek adaylar için; askerliğini yapmış olmak,

· Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

· Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak,

· CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kriterlerine göre en az A2 Seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak,

· En az lise mezunu olmak.

Aranan Nitelikler

B737NG tipinin işli olduğu B2 Hava aracına bakım lisansına sahip olmak,

En az 3 yıl B737NG tipinde fiilen çalışmış olup, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Problem çözme becerisine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip,

Ekip çalışmasına uygun,

Araştırmacı ve yeniliklere açık.

Sosyal İmkânlar:

Turkish Technic, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

İlan yeterli başvuru alındığında yayından kaldırılacaktır.

İlan kriterlerini sağlayan adaylara sınav ve mülakat uygulaması yapılacaktır.

Çalışma lokasyonu Konya olacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübe:En az 3 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu:Yapıldı, Muaf

Eğitim Seviyesi:Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:Havacılık

Departman:Teknisyenlik

Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı

Pozisyon Seviyesi:İşçi ve Mavi Yaka

Ülke/Şehir: Konya

5) B2 LİSANSLI UÇAK BAKIM TEKNİSYENİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Turkish Technic yüksek nitelikli teknik ve uzman personeliyle, başta THY A.O. olmak üzere, dünyanın her ülkesinden gelen onlarca hava yolu şirketine ait uçakların motor ve komponentlerine yaptığı bakımlarla ve bu şirketlere vermiş olduğu mühendislik hizmetleriyle havacılık sektöründe farkyaratmaya devam ediyor.

Güvenilirliği, tecrübesi, rekabetçi yapısı ve kalite odaklılığı ile dünyanın en önemli havacılık bakım-onarım ve mühendislik ve AR-GE kuruluşları arasına giren Turkish Technic'in Konya lokasyonunda görevlendirmek üzere, alanında deneyimli B2 Lisanslı Uçak Teknisyeni arıyoruz.

Genel Kriterler

· T.C. vatandaşı olmak

· Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

· Erkek adaylar için; askerliğini yapmış olmak,

· Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

· Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak,

· CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kriterlerine göre en az A2 Seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak,

· En az lise mezunu olmak.

Aranan Nitelikler

B737NG tipinin işli olduğu B2 Hava aracına bakım lisansına sahip olmak,

En az 3 yıl B737NG tipinde fiilen çalışmış olup, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Problem çözme becerisine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip,

Ekip çalışmasına uygun,

Araştırmacı ve yeniliklere açık.

Sosyal İmkânlar:

Turkish Technic, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

İlan yeterli başvuru alındığında yayından kaldırılacaktır.

İlan kriterlerini sağlayan adaylara sınav ve mülakat uygulaması yapılacaktır.

Çalışma lokasyonu Konya olacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübe:En az 3 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu:Yapıldı, Muaf

Eğitim Seviyesi:Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:Havacılık

Departman:Teknisyenlik

Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı

Pozisyon Seviyesi:İşçi ve Mavi Yaka

Ülke/Şehir: Konya