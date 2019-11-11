THBB MYM, ilk Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 1988 yılından bu yana uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), sektörün gelişimine yönelik projeleri de hayata geçiriyor. Bugüne kadar kalite, çevre, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında hazır beton ve ilgili sektörlere öncülük eden Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre sınav ve belgelendirme yapmak amacıyla 2015 yılında kurduğu Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) ile mesleki yeterlilik belgelendirmesi alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tehlikeli sınıfta yer alan hazır beton işinde çalışanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri gerekmektedir. Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği çıkan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi, Kanunun bu şartını sağlayan en üst seviye belgedir. Ayrıca TS 13515 Beton Standardı gereği de Ulusal Yeterliliği yayımlanmış meslekler için, bu meslek kapsamında çalışan bütün personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması şartı aranmaktadır.

Yıllardır çeşitli eğitim programları ile mesleki yetinin kanıtlanmaya çalışıldığı Beton Pompa Operatörlüğü mesleğinde 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Ulusal Yeterlilik dokümanı yayımlandı. Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi alanında çalışmalarını yürüten Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde Beton Pompa Operatörü ulusal yeterliliğinden sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.

Yetkilendirilmenin ardından sınav ve belgelendirme çalışmalarına başlayan THBB MYM, ilk Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik sınavını 3 Ekim 2019 tarihinde Eskişehir’de Selka Hazır Beton Tesisi’nde gerçekleştirdi. THBB MYM’nin yaptığı sınav sonrası başarılı bulunan adaylara, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartlarının takdimi için 9 Kasım 2019 tarihinde Eskişehir’de bir tören düzenlendi. Selka Hazır Beton’un Alpu Yolu Tesisi’nde düzenlenen törene, Selka Hazır Beton Genel Müdürü Adil Teke, Selka Hazır Beton Kalite Müdürü Çağla Akçay, Selka Hazır Beton Tesis Müdürü Turan Esmer, Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan ve THBB MYM Personel Belgelendirme Müdürü Didem Nur Bülbül katıldı. Törende, Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan tarafından THBB MYM’nin yaptığı sınavda başarılı bulunan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartları takdim edildi.

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