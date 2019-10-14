Türkiye’de 1994 yılından beri faaliyet gösteren ve bugün dünya çapında 7 markada 2.300’ü aşkın restoranıyla sektör liderliğini elinde tutan TFI TAB Gıda Yatırımları’nda üst düzey atama gerçekleşti. Şirketin CMO (Chief Marketing Officer) koltuğuna Sinan Ünal getirildi. Alanında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Ünal, bilgi ve tecrübesini artık TFI TAB Gıda Yatırımları için kullanacak.

Total Oil, The Coca-Cola Company gibi global şirketlerde stratejik görevlerde bulunan Ünal, son olarak Coca-Cola Stratejik Müşteriler ve Yerinde Tüketim Kanalı Direktörü olarak görev yapıyordu.

Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Ünal, aynı üniversitede Executive MBA programını tamamladı.

TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’de yönettiği Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s, Usta Dönerci, Usta Pideci, Döner Stop markalarının yanı sıra, 2012 yılından beri de Çin’deki Burger King ve bu sene itibarıyla Popeyes operasyonlarını başarıyla yürütmektedir.

TFI TAB Gıda Yatırımları Hakkında TFI TAB Gıda Yatırımları, 2.300’ü aşkın restoranı ve 50.000’in üzerinde çalışanıyla, Türkiye ve Çin’deki lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. TFI, 24 yıllık tecrübesinden yararlanarak sektörde işletme standartlarını belirliyor ve faaliyette bulunduğu pazarlarda tüketici trendlerini şekillendiriyor. TFI çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TAB Gıda, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörüne, aralarında Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci, Döner Stop ve Usta Pideci’nin de bulunduğu 1.200’den fazla hızlı servis restoranıyla liderlik ediyor. TFI, büyüme stratejisinin çok önemli bir parçası olarak 2012’de Çin’e yatırım yapmaya başladı. BK Çin, sadece altı yılda 150’den fazla şehirde şehirde, 1.100’den fazla restorana ulaştı. TFI’nın Ekosistem şirketleri, grubun başarısının önemli bileşenleri olarak, Türkiye’deki hızlı servis restoran faaliyetlerinde ürün ve hizmet sunmaktadır. Ekosistem şirketlerinden, Fasdat Gıda sektörün önde gelen satın alma, depolama ve lojistik hizmetleri şirketi, Ekmek Unlu Gıda üstün teknolojiye sahip unlu mamuller fabrikası, AtaKey Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikalarından, Ekur Et Entegre ileri teknoloji et işleme tesisi, Reklam Üssü iletişim ve pazarlama alanlarında hizmet veren ajans, fiyuu deneyim odaklı teslimat sistemidir.

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