Teröristlerin Türk gazetecilere saldırdığı an kamerada!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Barış Pınarı Harekatı'nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.