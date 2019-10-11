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Teröristlerin Türk gazetecilere saldırdığı an kamerada!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

Teröristlerin Türk gazetecilere saldırdığı an kamerada!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 13:26
Teröristlerin Türk gazetecilere saldırdığı an kamerada!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Barış Pınarı Harekatı'nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

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