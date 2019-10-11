Terör örgütü sivilleri hedef aldı: 7 şehit, 85 yaralı

Teröristler dün öğleden sonra da Tel Abyad’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda havan mermisi attı. Saldırıda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş öldü. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed’in fotoğrafı, yürekleri dağladı. Güneş’in acı haberi ise Manisa’nın Salihli ilçesindeki baba evine ulaştı.

OYUN OYNUYORLARDI

Resulayn’dan ateşlenen uçaksavar mermileri de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti, 6 kişi yaralandı. Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İlçede YPG/PKK’lı teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, dün gece yaşamını yitirdi. Birecik ilçesinin sınırdaki Eşme Mahallesi’ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu da 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

ANNE İLE KIZLARI ŞEHİT OLDU

Mardin Nusaybin’e atılan 100’ün üzerindeki roketin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Akşam saatlerinde de Kamışlı’dan atılan havan topu ilçedeki bir siteye isabet etti. Saldırıda Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti. İlçe genelinde 24 kişi yaralandı. Şanlıurfa’da da 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız” dedi.

ABD VE RUS YAPIMI

Terör örgütü PKK/YPG’nin Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin’e attığı havan mermilerinin bazılarının ABD, bazılarının da Rus yapımı olduğu belirlendi.