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Termometreler 30 dereceyi aşacak! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları belli oldu. Buna göre Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesi dışında kalan tüm bölgelerinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde olacak.

Termometreler 30 dereceyi aşacak! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları belli oldu. Buna göre Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesi dışında kalan tüm bölgelerinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde olacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:19
Termometreler 30 dereceyi aşacak! İşte 5 günlük hava tahminleri

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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