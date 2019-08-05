temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyonrakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yıllık yüzde 16,65 oldu.
Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.
ANKETLER NE DİYORDU ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,4 artmasını bekliyordu.
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