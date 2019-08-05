Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE ,Temmuz ayında %1,36 oldu. Yıllık enflasyon ise 16,65 olarak gerçekleşti.