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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE ,Temmuz ayında %1,36 oldu. Yıllık enflasyon ise 16,65 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE ,Temmuz ayında %1,36 oldu. Yıllık enflasyon ise 16,65 olarak gerçekleşti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:35
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyonrakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yıllık yüzde 16,65 oldu.

Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

ANKETLER NE DİYORDU ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,4 artmasını bekliyordu.

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temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
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