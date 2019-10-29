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Temel Karamollaoğlu: Her 29 Ekim'de Erbakan Hocamızın latifesini hatırlarız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin eski lideri Necmettin Erbakan'ın videosunu paylaştı. Karamollaoğlu, paylaşımına "Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda merhum Erbakan Hocamızın bu latifesini hatırlarız" notunu düştü.

Temel Karamollaoğlu: Her 29 Ekim'de Erbakan Hocamızın latifesini hatırlarız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin eski lideri Necmettin Erbakan'ın videosunu paylaştı. Karamollaoğlu, paylaşımına "Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda merhum Erbakan Hocamızın bu latifesini hatırlarız" notunu düştü.

29 Ekim 2019 Salı 13:41
Temel Karamollaoğlu: Her 29 Ekim'de Erbakan Hocamızın latifesini hatırlarız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Partisinin eski lideri Necmettin Erbakan'a ait bir videoyu yayınlayan Karamollaoğlu, “Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Merhum Erbakan Hocamızın bu latifesini hatırlarız. Makamı âli olsun” ifadesini kullandı.

Söz konusu görüntülerde Erbakan, “Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılıyor ya, diyorum ki ‘Benim doğum günüm için bu kadar büyük merasim yapmaya lüzum yok. Ülkenin her yerinde büyük resmi geçitler, merasimler fazla oluyor’ diyorum, latife olmak üzere. Tabii Cumhuriyet Bayramı’nda doğmak insanı memnun eden bir husustur. Çünkü cumhuriyetin kendisi de bir doğuştur” diyor.

'Cumhuriyet demek mevcut dünya düzenine karşı bir duruş sergilemek demektir'

Karamollaoğlu, devamla Cumhuriyet Bayramı mesajı da yayınladı. Karamolloğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“I. Dünya Savaşı akabinde haritaların yeniden dizayn edildiği, coğrafyamızın emperyalist işgallerle tahakküm altına alınmaya çalışıldığı en zor günlerde, aziz milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı emperyalizmin planlarını alt üst etmiştir. İstiklal mücadelemizin neticesinde ortaya çıkan bu tablo cumhuriyet ile taçlandırılmıştır. Bu sebeple 'cumhuriyet' demek mevcut dünya düzenine karşı bir duruş sergilemek demektir. Cumhuriyetin altında yatan en derin manalardan birisi budur. Cumhuriyetin bir diğer manası ise aziz milletimizin bir ve beraber olması demektir. Nitekim Cumhuriyet’in ilan edildiği şartlar ve tarihi atmosfer açısından bakıldığında, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın bütün milletimizin bir araya geldiği açık bir şekilde görülmektedir.

Bu sebeple biz Cumhuriyet’i emperyalist tahakküme karşı kararlı ve onurlu bir duruş, bu coğrafyaya ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik tablosu olarak görüyor ve anlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”

Saadet Partisi’nin resmi Twitter hesabından da “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” mesajı paylaşıldı.

Son Güncelleme: 29.10.2019 13:46
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temel karamollaoğlu her ekim erbakan hocamızın latifesini hatırlarız
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