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TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza

Ankara yönüne giden bir araç arızalnınca Kavacık'ta durmak zorunda kaldı. Arkasından gelen otomobil duran araca çarptı, bir başka otomobil de daha sonra iki araca çarptı.

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TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza

Ankara yönüne giden bir araç arızalnınca Kavacık'ta durmak zorunda kaldı. Arkasından gelen otomobil duran araca çarptı, bir başka otomobil de daha sonra iki araca çarptı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:19
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza

TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza

Ankara yönüne giden bir araç arızalnınca Kavacık'ta durmak zorunda kaldı. Arkasından gelen otomobil duran araca çarptı, bir başka otomobil de daha sonra iki araca çarptı. Zincirleme kazada ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul TEM otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde üç araç birbirine girdi. Saat 04:45 sıralarında meydana gelen kazada bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesinin sürdüğü, polisin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

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TemTem KazaTEMDE KAZA
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