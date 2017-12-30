TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza

Ankara yönüne giden bir araç arızalnınca Kavacık'ta durmak zorunda kaldı. Arkasından gelen otomobil duran araca çarptı, bir başka otomobil de daha sonra iki araca çarptı. Zincirleme kazada ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul TEM otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde üç araç birbirine girdi. Saat 04:45 sıralarında meydana gelen kazada bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesinin sürdüğü, polisin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri , ekonomi haberleri ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA