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Telefon dolandırıcıları bunu da yaptı! Pes dedirten yöntem!

Kendilerini hakim-savcı ve polis olarak tanıtarak aradıkları vatandaşları 'terör örgütü hesaplarınızı kullanıyor' yalanıyla kandıran telefon dolandırıcılarının son taktiği 'pes' dedirtti.

Telefon dolandırıcıları bunu da yaptı! Pes dedirten yöntem!

Kendilerini hakim-savcı ve polis olarak tanıtarak aradıkları vatandaşları 'terör örgütü hesaplarınızı kullanıyor' yalanıyla kandıran telefon dolandırıcılarının son taktiği 'pes' dedirtti.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:34
Telefon dolandırıcıları bunu da yaptı! Pes dedirten yöntem!

Cep telefonundan aranan vatandaş, 'Telefon numaranızdan bana hakaret içerikli mesaj geldi. Bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmayın' yalanıyla 7 bin lirası çalınınca, mahkemenin yolunu tuttu.

Türlü yalanlarla vatandaşların milyonlarını çalan telefon dolandırıcılarının son taktiği akıllara durgunluk verdi.

Dolandırıcılar, aradıkları bir vatandaşı 'kullandığı cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını' tembihledi. Heyecana kapılan vatandaşı lafa tutan dolandırıcılar, mail adresine, İP numarasından bir şekilde girerek şifresinin ele geçirildiğini, hakaret eden kişiyi bulabileceklerini söyledi. Vatandaşın cep telefonuna telekonferans özelliği verdiren dolandırıcılar, telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek sureti ile 7 bin lirayı çaldılar. Mağdur vatandaşın müracaatı üzerine savcılık soruşturma başlattı. Olaya karışan 2 kişiden biri olan 17 yaşındaki genç yakalandı. İfadesinde olayı doğrulayan şüpheli hakkında; 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, mahkeme kararını onadı. Yargıtay 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararında şöyle denildi:

"Suça sürüklenen çocuk ile açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen meçhul şahsın birlikte hareket ederek, suç tarihinde mağdur vatandaşın cep telefonunu aradıkları anlaşılmaktadır. Şahısların, mağdurun kullandığı cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını istedikleri, sonra da parayı hesaba aktardıkları ortadadır. Bu surette suça süreklenen çocuğun hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, suça sürüklenen çocuğu ikrar içeren savunması, mağdur beyanı, GSM firması yazısı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Suça sürüklenen çocuk hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme kararına; '1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın gözetilerek, sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezasına hükmedilmesine' ibaresinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek oy birliğiyle karar verildi."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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DolandırıcılıkTelefon DolandırıcılığıDolandırıcıHakaretTaktik
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