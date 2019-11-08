Teknopark İstanbul TTO, başarılı projeleriyle ISIF’19’a damga vurdu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) organizasyonuyla düzenlenen yarışmada; Teknopark İstanbul girişimcileri 2 altın, 7 gümüş ve 1 onur madalyasını kazanırken etkinliğin en büyük ödülü kabul edilen The International Federation of Inspection Agencies (IFIA) Grand Prix Kupasını ise Teknopark İstanbul TTO ekibi kazandı.

Savunma sanayi, inşaat, enerji, sağlık, güvenlik, haberleşme gibi kritik alanlarda yüksek teknolojili Ar-Ge geliştirmeleri yapan Teknopark İstanbul girişimcilerinin yarışmada elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını dile getiren Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: “Teknopark İstanbul olarak girişimcilerimizi, geliştirdikleri ürünlerden ticari bir fayda elde edebilmeleri için TTO yapılanmamızla yakından destekliyoruz. Fikirlerin oluşumundan ticarileşmesine kadar tüm aşamalarda Teknopark İstanbul şirketler ve bölgemizde yer alan firmalar arasında teknoloji transferi faaliyetlerimizi; projelere ulusal ve uluslararası fonlardan destek ve danışmanlık alma, üniversite – sanayi / sanayi – sanayi işbirliğini sağlama, fikri sınai mülkiyet haklarının korunması ve işbirliği geliştirme konularında yürütüyoruz.”

ISIF’19’da ödüllendirilen Teknopark İstanbul TTO Patentleri hakkında detaylı bilgiler ise şöyle:

Plustechno- Katkılı Çimento Üretim Yöntemi – ECO-CEM: Ülkemizde iç piyasada yılda 80 milyon m3 hazır beton üretiliyor ve 40 milyon ton/yıl CEM I 42.5 tip, %95 klinker içeren çimento kullanılıyor. Oysa dünya genelinde çevreye duyarlı katkılı çimento tipleri daha fazla tüketiliyor. Bunun nedeni klinker üretiminde açığa çıkan karbondioksit salınımını azaltmak ve atıkların daha fazla oranda kullanılmasına fırsat tanımaktır. Plustechno, bu projeyi daha az enerji tüketimiyle mineral katkılı çimento üretim yöntemi gerçekleştirmek ve çevreye daha az miktarda CO2 verilmesine olanak sağlamak için geliştiriyor.

Stratejik Yenilikçi Girişimler- Düşey akslı, fırtına korumalı rüzgar tribünü ve kulak rahatsızlıkları için yeni nesil teşhis ve tedavi cihazı: Rüzgar tribünü çok etkili bir fırtına koruma yöntemi olarak ABD, AB, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Singapur, Japonya ve Yeni Zelenda’da patentli durumda. Bu da dünya çapında da yenilikçi bir proje olarak kabul edildiğinin göstergesi. Aynı şirketin kulak rahatsızlıkları için de bir teşhis ve tedavi cihazı bulunuyor. Bu cihazla klasik KBB teşhis cihazları ile görülemeyecek problemleri tespit edip rehabilitasyonuna yönelik adımlar atabiliyor.

Asartech - Özel Ağ Geçidine Sahip Haberleşme Şebekesi: Proje çeşitli frekanslarda iletişim kurarak esnek ve etkili bir şebeke kurmayı amaçlıyor. Bu projeyle; BT, BLE, NBloT gibi şebekelerde çalışan endüstriyel cihazlardan giyilebilir sensörlere kadar birçok mobil ve sabit nokta birbiriyle haberleşebiliyor. Çoklu frekans erişimine sahip bir şebeke yapısını hedefliyor.

Kurulacak şebeke ile 433MHz, 868MHz ve 2.4GHz frekanslarında çalışan Bluetooth, ZigBee, ANT, NbloT gibi şebekelerin ortak bir donanım ve yazılım kullanarak haberleşmesi hedefleniyor.

Cidea -Veri Diyodu Güvenli Ağ Geçidi Donanımı: Bu buluş; başta savunma, havacılık ve uzay, enerji, kamu ve finans sektörü vb. veri gizliliği önem arz eden sektörlerin sistemlerinde kullanıma uygun dijital verinin güvenli ve fiziksel tek yönlü akışını sağlayan veri diyodu güvenli ağ geçidi donanımıyla ilgili olarak geliştiriliyor.

ELAA Teknoloji- 3 Boyutlu akciğer Navigasyon Sistemi: Ürün; akciğerde kanser şüphesi taşıyan hastalarda erken teşhisi amaçlayan, doktorun biyopsi almasını kolaylaştıran, güvenli ve kesin teşhis sağlayan bir algoritma sistemidir.

Mamtaş- LPWAN Arazi Güvenliği Sistemi: Ucuz ve etkin akıllı taşlar yardımıyla açık arazilerde insan/hayvan geçişlerini tespit edip haber vererek anlık anti-terörizm istihbarat sağlıyor. Ülke sınırları, barajlar, hava alanları, fabrika arazileri gibi devasa sınırlara sahip bölgelerde yapılan izinsiz insan hareketlerinin tespitini ucuz ve etkin şekilde sağlayarak bölgelerin güvenliğini sağlamak için tasarlanıyor.

Satek Ar-Ge- Döner Namlulu Silah Sistemi: Döner Namlulu Silah Sistemi, daha küçük alanlara sığacak şekilde ve ağırlık açısından önemli avantaj sağlar niteliktedir. Daha küçük ve hafif olmasına rağmen muadilleri ile benzer performans değerlerini sağlamaktadır.

Mobiki: Navigasyon teknolojilerinde özellikle kapalı mekanlar için uluslararası standartlarda geliştirilmiş yerli bir çözümdür.

ENOCH -Electric Next Generation Operational Commodity Handler: Çok amaçlı, elektrikli, geliştirilebilir, uzaktan erişilebilir ve otonom kara aracıdır. Yol dışı ağır hizmet makinalarının; inşaat, madencilik, endüstri ve tarım alanlarında gerçekleştirdiği tüm görevleri yerine getirebilen tek makinedir. Kaldırma, taşıma, beton ve toprak işleri tek bir modüler makina ile yapılır. Ürünün amacı; sanayide ihtiyaç duyulan birçok aracın tek bir platformda bir araya getirilmesini sağlamak, kullanıcıların iş makinası maliyetlerini azaltmaktır. Kullanıcı tek bir platform satın alıp, yanında ise sadece kullanacağı donanımları ve buna bağlı ekipmanları satın alarak ihtiyaç duyduğu tüm işleri yerine getirebilmektedir. Dolayısıyla, platformun modüler yapısı sayesinde birçok iş makinası oluşturulabilmektedir.

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