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TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.

TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.

22 Eylül 2019 Pazar 14:27
TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, beşinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

TEKNOFEST'i geçen sene 500 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl bu rakam cuma günkü yoğun yağmura rağmen festival bitmeden aşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'i beşinci gününde ailesiyle ziyaret etti. Erdoğan'a bazı bakanlar da eşlik etti.

Erdoğan'ın dünkü sosyal medya hesabından yaptığı daveti karşılıksız bırakmayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde alanı doldurdu. Festival dolayısıyla trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

Güneşli hafta sonunu TEKNOFEST'i gezerek değerlendiren her yaştan vatandaş, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceledi.

İlk dört günde 450 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'e bugün 570 bin kişi katıldı.

Teknoloji ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan festival yarın da misafirlerini ağırlayacak. Festivalin kapanışının ardından ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.09.2019 14:41
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