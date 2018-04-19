Tekirdağ Ergene'de Dehşet! Kocasını Demir Çubukla Döve Döve Öldürdü

Ergene'de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Y. iddialara göre sürekli kendisine şiddet uygulayan, çalışmak istemeyen ve kendisinin kazandığı parayla geçinen, oğlu ve kızına da hakaretlerde bulunan 52 yaşındaki eşini fabrikada döverek öldürdü. Olay dün sabah yaşandı. Evlerinde Fesih Y. ile tartışan kadın daha sonra iş yerine gitti. Buraya eşinin gelmesiyle tartışmaya başladı. Durumu oğluna bildirdi. Fabrikaya gelen Muharrem Y. ve annesi Ayşe Y. , Fesih Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine eline geçirdiği demir sopayla kocasına saldıran Muharrem Y. babasını yere düşürdü, Ayşe Y.'de düşen kocasına defalarca demir çubukla vurmaya başladı. Olayı gören fabrika çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri Fesih Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma anne ve oğlunu gözaltına aldı. Jandarma'daki ilk ifadesinde yaşadıklarını anlatan Ayşe Y., "Ben iş yerinde çalışıyordum. Yanıma geldi, bir süre yine tartışmaya başladık. Zaten eve de ben bakıyordum. Benim kazandığım ile geçiniyorduk. Beni hep tehdit ediyordu. Fabrikada da tehdit etti ve kavga çıktı. Bu olay meydana geldi. Kocamın korkusundan liseye giden kızım bile okula gitmekten korkuyordu" dedi. Jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlanan anne ile oğlu Çorlu Adliyesine sevk edildi.

KPSSCAFE - ANKARA