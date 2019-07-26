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Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi

Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlenmesine neden olan dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen 'Listeria monocytogenes' bakterisi saptandı.

Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi

Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlenmesine neden olan dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen 'Listeria monocytogenes' bakterisi saptandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 06:59
Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada döner yiyen 45 kişi, 4 gün önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesine başvurmuştu.

Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dönerden numune alarak tahlile gönderdi.

Yapılan laboratuvar incelemesinde, dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen 'Listeria monocytogenes' bakterisi tespit edildi.

Cezai işlem uygulanan işletmenin, hijyen şartlarını yerine getirdikten sonra çalışmaya devam edebileceği öğrenildi.

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