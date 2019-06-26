TCDD 356 İşçi Alımında Sözlü Sınav Duyurusu Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) resmi web adresi üzerinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile 356 işçi alımı kapsamında liman vinç operatörü (rtg ve ssg), demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demiryolu hattı bakım onarımcısı ve tren teşkil işçisi istihdam edileceği bildirilmişti.

Yayımlanan duyuru kapsamında 356 işçi alımında kadro şartlarına uygun olanlar ve talep edilen evrakları teslim edenlerin sözlü sınava tabii tutulacağı açıklandı.

Sınav tarihi yeri ve zamanı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yayımlanan duyuruda ise;

"Teşekkülümüz işyerlerine alınacak 356 işçi için İŞKUR’ca gönderilen listede bulunup, İŞKUR ilanında belirtilen şartları taşıyıp, istenilen evrakları teslim eden adayların sözlü sınav tarihi" denildi.

Duyuru metninde ise;

"Teşekkülümüz işyerlerine alınacak 86 Tren Teşkil İşçisi, 42 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü, 188 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı ve 40 Liman Vinç Operatörü (Rtg ve Ssg) için İşkur'ca gönderilen listede bulunarak, istenilen evrakları teslim edip başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Adresinde" yapılacaktır denildi.

SINAVA GİRECEK ADAY LİSTESİ VE SINAV TARİHİ İLE DETAYLARINA: "BURADA YER ALAN " WEB ADRESİNDEN ERİŞİM SAĞLANABİLECEKTİR

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