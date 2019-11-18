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TBMM'de 9 yılda 29 intihar girişimi

TBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesi içerisinde son dönemde intihar girişimlerinin artış yaşandığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin önergesine verdiği yanıtla doğruladı.

TBMM'de 9 yılda 29 intihar girişimi

TBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesi içerisinde son dönemde intihar girişimlerinin artış yaşandığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin önergesine verdiği yanıtla doğruladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 07:01
TBMM'de 9 yılda 29 intihar girişimi

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 2010 yılından bu yana 29 intihar girişimine sahne olan TBMM'de, ekonomik krizin yaşanmaya başladığı 2018 yılında 4, 2019 yılının kasım ayına kadar 5 kişi intihar girişiminde bulundu.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin verdiği soru önergesini TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı.

Bilgiç, 2010'da 2, 2011’de, 2012’de 1, 2013’de 8, 2014’de 1, 2015’te 2, 2016’da 2, 2017’de 1, 2018’de 4, 2019’da da 5 kişinin intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi.

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Son Güncelleme: 18.11.2019 12:44
Anahtar Kelimeler:
tbmm yılda intihar girişimi
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