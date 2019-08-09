tatilde dikkat edilecek güvenlik önlemleri

Yaz sezonunun ve bayram tatilinin arka arkaya gelmesi seyahat edenlerin sayısını artırdı. Ancak yine de huzurlu ve güvenli bir tatil için bazı güvenlik önlemlerini de unutmamak gerekiyor.

Güvenlikte bilgi lideri Securitas, bu nedenle “Kişisel Güvenlik Rehberi”nde seyahat güvenliğine ilişkin pratik ancak önemli kayıpları önleyebilecek ipuçlarını bir araya getirdi;

Evden ayrılırken…

Seyahat öncesinde evden ayrılırken alacağınız birkaç önlem ile aklınızın evde kalmasın;

Tatil öncesi alınabilecek en önemli önlem, evinizi 24 saat izleyebilen bir elektronik güvenlik sistemi ile donatmaktır. Böylece nerede olursanız olun, sensörler, kameralar ve operatörlerin evinizin güvenliğini sağladığını bilerek hareket edebilirsiniz.

Evde kasanız varsa, içinde yüklü para ve ziynet eşyası bulundurmadığınızdan emin olun. Bu tarz değerli eşyalarınızı banka kasasında muhafaza etmeye özen gösterin.

Çiçekleri sulamak veya evcil hayvan bakımı için biri evinize uğrayacaksa, anahtarınızı doğrudan ona teslim edin. Paspas altı, saksı kenarı, elektrik ve su saatine saklamayın.

Evin pencerelerini kapatın, pencerelerinizde perde ve kepenk gibi örtücü malzemeler kullanın.

Evden ayrılmadan doğalgaz, musluk ve vanaları kapatın.

Tatil süresince kapınızın önünde ya da posta kutunuzda biriken gazete, fatura ve benzeri evrakları almaları için komşularınızdan yardım isteyin.

Seyahate çıkarken;

Seyahate çıkarken alınması gereken önlemler ise şöyle;