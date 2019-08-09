Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99199
ALTIN
265.936
DOLAR
5.4912
STERLIN
6.6272
EURO
6.1494
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!
ÖSYM,2019 YKS sonuç değerlendirme raporu yayımlandı
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

Tatilde Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri

Yaz sezonunun ve bayram tatilinin arka arkaya gelmesi seyahat edenlerin sayısını artırdı. Ancak yine de huzurlu ve güvenli bir tatil için bazı güvenlik önlemlerini de unutmamak gerekiyor.

Tatilde Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri

Yaz sezonunun ve bayram tatilinin arka arkaya gelmesi seyahat edenlerin sayısını artırdı. Ancak yine de huzurlu ve güvenli bir tatil için bazı güvenlik önlemlerini de unutmamak gerekiyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:20
Tatilde Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri

Yaz sezonunun ve bayram tatilinin arka arkaya gelmesi seyahat edenlerin sayısını artırdı. Ancak yine de huzurlu ve güvenli bir tatil için bazı güvenlik önlemlerini de unutmamak gerekiyor.

Güvenlikte bilgi lideri Securitas, bu nedenle “Kişisel Güvenlik Rehberi”nde seyahat güvenliğine ilişkin pratik ancak önemli kayıpları önleyebilecek ipuçlarını bir araya getirdi;

Evden ayrılırken…

Seyahat öncesinde evden ayrılırken alacağınız birkaç önlem ile aklınızın evde kalmasın;

  • Tatil öncesi alınabilecek en önemli önlem, evinizi 24 saat izleyebilen bir elektronik güvenlik sistemi ile donatmaktır. Böylece nerede olursanız olun, sensörler, kameralar ve operatörlerin evinizin güvenliğini sağladığını bilerek hareket edebilirsiniz.
  • Evde kasanız varsa, içinde yüklü para ve ziynet eşyası bulundurmadığınızdan emin olun. Bu tarz değerli eşyalarınızı banka kasasında muhafaza etmeye özen gösterin.
  • Çiçekleri sulamak veya evcil hayvan bakımı için biri evinize uğrayacaksa, anahtarınızı doğrudan ona teslim edin. Paspas altı, saksı kenarı, elektrik ve su saatine saklamayın.
  • Evin pencerelerini kapatın, pencerelerinizde perde ve kepenk gibi örtücü malzemeler kullanın.
  • Evden ayrılmadan doğalgaz, musluk ve vanaları kapatın.
  • Tatil süresince kapınızın önünde ya da posta kutunuzda biriken gazete, fatura ve benzeri evrakları almaları için komşularınızdan yardım isteyin.

Seyahate çıkarken;

Seyahate çıkarken alınması gereken önlemler ise şöyle;

  • Seyahate çıkmadan önce gideceğiniz ülkenin güvenlik kurallarını, uygulamalarını ve sağlık tedbirlerini kontrol edin.
  • Pasaportunuzu, uçak biletinizi, paranızı ve seyahat çeklerinizi güvenli bir yere saklayın. Bunun için özel olarak üretilen bel çantalarından yararlanabilirsiniz. Çanta ve bagajınız görebileceğiniz bir alanda bulunsun.
  • Mümkünse aktarmasız uçuşları tercih edin, halka açık bölgelerde geçireceğiniz zamanı en aza indirgeyin, bilet ve bagaj işlemleri kontrolünde çok zaman harcamadan güvenli bir bölgeye geçin.
  • Yurt dışı seyahatlerinde, yardıma ihtiyacınız olduğunda, bulunduğunuz ülkenin dilinde kendinizi/yardım istediğinizi ifade edebilecek birkaç kelime, cümle öğrenin.
  • Tehlikeli bir durumla karşılaştığınız takdirde neler yapabileceğinizi önceden planlayın.
  • Para, anahtar ve diğer kıymetli eşyalarınızı potansiyel hırsızların dikkatini çekecek şekilde taşımayın.
Anahtar Kelimeler:
tatilde dikkat edilecek güvenlik önlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 KPSS Sonuç Tarihi Belli Oldu ! ÖSYM KPSS Sonuçlarını Ne Zaman Açıklayacak?
2019 KPSS Sonuç Tarihi Belli Oldu ! ÖSYM KPSS Sonuçlarını Ne Zaman Açıklayacak?
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Bayramlar üç kavramı hissettiriyor; Sev, değer ver ve paylaş
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Bayramlar üç kavramı hissettiriyor; Sev, değer ver ve paylaş

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim