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Taşeron İşçiler İçin İkramiye İmkanı Doğdu!

Kadroya alınan taşeron işçiler, “ilave tediye” olarak adlandırılan ikramiye konusunda iki farklı uygulama ile karşı karşıya kaldı. 52 günlük ücret tutarındaki ilave tediyeden kamu kurumlarına geçen işçiler yararlandı. Fakat, kadroya geçirilen belediye işçileri ilave tediyeden yararlanamadı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği son kararlar, belediye işçilerini ümitlendirdi. Kadroya alınan belediye işçileri, ilave tediye konusunda dava açmaya başladı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 450 bin dolayındaki belediye işçisinin merakla beklediği tediye konusundaki son yargı kararlarını yazdı

Taşeron İşçiler İçin İkramiye İmkanı Doğdu!

Kadroya alınan taşeron işçiler, “ilave tediye” olarak adlandırılan ikramiye konusunda iki farklı uygulama ile karşı karşıya kaldı. 52 günlük ücret tutarındaki ilave tediyeden kamu kurumlarına geçen işçiler yararlandı. Fakat, kadroya geçirilen belediye işçileri ilave tediyeden yararlanamadı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği son kararlar, belediye işçilerini ümitlendirdi. Kadroya alınan belediye işçileri, ilave tediye konusunda dava açmaya başladı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 450 bin dolayındaki belediye işçisinin merakla beklediği tediye konusundaki son yargı kararlarını yazdı

12 Şubat 2019 Salı 07:48
Taşeron İşçiler İçin İkramiye İmkanı Doğdu!

Kamuda çalışan işçilere “ilave tediye” adı altında yılda iki aylık ücret karşılığı ikramiye ödeniyor. Aylık 26 günlük çalışma üzerinden toplam 52 günlük ilave tediye, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenen tarihlerde yapılıyor. Bu yıl ilk taksit ödemesi 31 Ocak’ta yapılırken, ikinci taksit de 31 Mayıs’ta yapılacak.

Geçen yıl kadroya alınan taşeron işçilerinin bir kısmı ilave tediye alırken bir kısmı alamadı. Kamu kurumlarında kadroya geçirilen taşeron işçiler, nisan ayında kadrolu oldukları için ilave tediyeyi 4 taksitte aldılar.

Belediyelerde ve iştiraklerinde çalışan işçiler de diğer kamu işçileri gibi ilave tediyeden yararlanıyor. Geçen yıl belediyelerdeki taşeron işçiler doğrudan belediyede değil, belediyenin veya iştiraklerinin kurduğu şirketlerde kadroya alınınca uygulamada tereddüt oluştu. Sayıları az olmakla birlikte bazı belediyeler, kadroya geçirdikleri işçilere ilave tediye öderken, belediyelerin çoğunluğu ilave tediye ödemedi.

Belediyelerin tereddütte kalmasında eski Maliye Bakanlığı’na bağlı, lağvedilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün verdiği görüş yazısı da etkili oldu. Söz konusu yazıda, belediyeler tarafından kurulan şirketlerin, ilave tediyeye ilişkin 6772 sayılı kanunda tanımlanan kamu kurumları arasında yer almadığı belirtildi.

Bu görüş yazısının ardından, bazı belediyeler, şirketlerinde çalışan işçileri için daha önce yaptıkları ilave tediye ödemesine de son verdi.

YARGIDAN 2 YENİ KARAR

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de taşeron işçiler tarafından açılan davada geçen yıl mayıs ayında verdiği kararda, belediye şirketinin kamu kuruluşu değil, özel hukuk hükümlerine tabi şirket olduğunu belirtti. Bu karar belediye işçilerinin beklentilerini boşa çıkartırken, yargıdan peş peşe iki sevindirici karar geldi.

Antalya Bölge İdare Mahkemesi (BAM) 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdikleri son kararlar işçileri yeniden ümitlendirdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2018 tarihli, 2015/27985 esas ve 2018/21541 sayılı kararına konu dava İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İETT’de, taşerona bağlı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. İşçi, İETT’de çalışan işçilere ödenen ilave tediyenin kendisine de ödenmesini talep etti.

Taşeron firmanın yüzde 99 hissesinin doğrudan belediyeye, yüzde 1’inin ise belediyenin bir iştirakine ait olduğuna dikkat çekilen kararda, işçilerin işe alınmalarında, işin yapılmasında ve işin yönetiminde İETT’nin söz sahibi olduğu, işveren yetkilerini kullandığı kaydedildi. Yargıtay, işçinin başından beri İETT çalışanı olarak kabul edilmesine hükmetti.

İŞÇİLER ÜMİTLENDİ

Yargıdan gelen lehteki kararlar işçileri ümitlendirdi. Belediyelerce kurulan şirketler üzerinden kadroya alınan ve sayıları 450 bini bulan eski taşeron işçileri, ilave tediye talebiyle dava açmaya başladı.

“BELEDİYELER MAHKEME MASRAFIYLA UĞRAŞMADAN ÖDESİN”

Taşerondan kadroya geçen çok sayıda işçinin üye olduğu Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, çok az sayıda belediyenin taşerondan gelen işçilere ilave tediye ödediğini ama büyük kısmının ödemediğini belirtti. Ödemeyen belediyeleri ikna etmeye çalıştıklarını kaydeden Yurdakul, bireysel dava açmak isteyen işçilerden vekâletlerini topladıklarını, işçiler adına dava açmaya başladıklarını söyledi.

Nihat Yurdakul, yasaya göre, belediyenin şirketteki payı yüzde 51 olsa bile ilave tediye ödenmesi gerektiğini savunarak, “Bu paralar, işçilerimizin analarının ak sütü gibi helal. Kamuda kadroya alınanlara nasıl 52 gün ilave tediye veriliyorsa, belediye çalışanlarına nasıl veriliyorsa, belediye şirketlerinde çalışanlara da verilmeli. İşçiler dava açıyor, ama bunun sonunda belediyeler için mahkeme masrafları da ortaya çıkacak. Belediyelerin mali külfet altına girmelerini istemiyoruz. Davaya gerek kalmadan ilave tediyeleri ödesinler” diye konuştu.

Kaynaklar; (HaberTürk)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
Anahtar Kelimeler:
taşeron işçiler ikramiye imkanı doğdu
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, 2 gün önce

HASTANELERDE ÇALIŞAN 4D İŞÇİLERİ DÖNER SERMAYE BEKLİYOR

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Asi 6 saat önce

Belediye çalişıan bitlerde 4 d kadrosu bekliyoruz adalet istiyoruz yorulduk artik

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