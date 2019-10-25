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Tarkan'ın cezaevinden firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Esenyurt'ta dükkanı yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz davası sanıklarından şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında 250 bin TL kefaleti ödeyemediği ve firar ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tarkan'ın cezaevinden firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Esenyurt'ta dükkanı yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz davası sanıklarından şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında 250 bin TL kefaleti ödeyemediği ve firar ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:57
Tarkan'ın cezaevinden firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Esenyurt’ta 2017 yılında şarküteri açan Ercan Gönülkırmaz dükkanını kapatması için bazı kişilerden tehdit almaya başladı. Tehditlere aldırış etmeyen Gönülkırmaz'ın 17 Ocak 2017’de dükkanı kurşunlandı.

Saldırıda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar tarafından dükkanı yakılan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu’nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz’a ateş ettiği, Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe verdiği anlatıldı.

Sanıkların araçla kaçtıkları anlatılan iddianamede Nihat Budak ile Murat Budak’ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi. İddianamede 8 sanık hakkında, 'Kan gütme saikiyle öldürme', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın temmuz ayında görülen duruşmasında tutuklu sanık Servet Tevetoğlu 250 bin TL kefaletle tahliye edildi. Ekim ayındaki duruşmaya kadar bu parayı ödemesi gereken Tevetoğlu kefaleti ödemeyip cezaevinden firar etti.

Mahkeme, Tevetoğlu hakkında 250 bin TL nakdi güvence bedelini yatırma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği, cezaevinden firari oluşu dikkate alınarak tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

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