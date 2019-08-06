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Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi: 'Bi durun, kendinize gelin'

Kaz Dağları bölgesindeki altın arama faaliyetlerine tepki gösteren Tarkan, "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık" paylaşımını yaptı.

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi: 'Bi durun, kendinize gelin'

Kaz Dağları bölgesindeki altın arama faaliyetlerine tepki gösteren Tarkan, "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık" paylaşımını yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 07:00
Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi: 'Bi durun, kendinize gelin'

Ünlü şarkıcı Tarkan, Kaz Dağları'nda Kanadalı Alamos şirketinin yapmak istediği altın ve gümüş madenciliğine tepki gösterdi. 

Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Bİ DURUN KENDİNİZE GELİN'

"Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları. Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar? Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar. Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin.Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık. #KazDağlarıHepimizin #kazdaglarınadokunma"

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Anahtar Kelimeler:
tarkan dan kaz dağları tepkisi bi durun kendinize gelin
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