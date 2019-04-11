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Tarım ve Orman Bakanlığından Flaş Açıklama! 5000 Personel Alınıyor! İşte Detaylar!

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile 5000 personel alımının yapılacağına ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan duyuruda daha önce bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan alım açıklamasına ilişkin çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından Flaş Açıklama! 5000 Personel Alınıyor! İşte Detaylar!

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile 5000 personel alımının yapılacağına ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan duyuruda daha önce bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan alım açıklamasına ilişkin çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü açıklandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:43
Tarım ve Orman Bakanlığından Flaş Açıklama! 5000 Personel Alınıyor! İşte Detaylar!

Daha önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5000 personel alımı yapacaklarını duyurmuştu. Sosyal medyada sıkça tartışılan ve sitemizin de daha önce gündeme getirdiği konuya ilişkin beklenen açıklama Bakanlığın resmi internet sitesinden geldi. Bakanlık personel alımının yanı sıra bakanlık personelinin rotasyonuna ilişkin de bilgi verdi. İşte ilan metni:

“Genel Müdürlüğümüzden Rotasyon ve Personel Alımı İle İlgili Açıklama

Orman Genel Müdürlüğü personellerinin atama ve yer değişikliği (Rotasyon uygulaması) ve açıktan atama süreçleri ile ilgili olarak kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğini gidermek, personel alımlarını bekleyen vatandaşlarımızı doğrudan bilgilendirmek amacı ile aşağıdaki duyuruların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

DUYURU 1

Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır. Personel tercihleri için uygulama süreci yakın bir tarihte ilan edilecektir.

DUYURU 2

Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.

Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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