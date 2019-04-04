tarım bakanlığına genel müdür ataması

Ardeşen Eski Belediye Başkanı Mümtaz Sinan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin imzasıyla Genel Müdürlüğe Atandığı bildirildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk'un Özel Kalem Müdürlüğü Emrine geçici görevle görevlendirilmesi sebebiyle boşalan Genel Müdürlüğü görevine aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevli Mümtaz Sinan'ın atandığı bildirildi.

Mümtaz Sinan Kimdir?

1967 Rize Ardeşen Sinan Köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Ardeşen'de, lise tahsilini Rize Ticaret Lisesinde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünden 1991 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1991-1993 yıllarında gıda sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada Gıda Kontrol ve Kalite Sorumlusu olarak yöneticilik yaptı. 1994 yılında Ardeşen Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

2002 yılında Ardeşen Belediye Başkanlığına seçildi. 13 yıl Ardeşen Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2014 Haziran ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Müşavir olarak atandı. 25 yıllık iş hayatında çeşitli vakıf, dernek ve spor kulüplerinde yöneticilik ve üyeliklerde bulundu.

10 yıl Artvin ve Rize Belediye (ARRIKAB) Başkanlığını yürüttü. Ayrıca 10 yıl Karadeniz Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 10 yıl Kano Federasyonu yönetim kurulu üyeliği ve as başkanlık görevini birlikte yürüttü. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2019 yılı Ocak ayından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevine devam etti. 2 Nisan 2019 tarihi itibarıyla aynı yerde Genel Müdürlüğe atandı