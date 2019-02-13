Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tarım Bakanlığı'ndan 10 Bin 551 Atama Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in yazılı soru önergesine cevap verdi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını açıkladı.

Tarım Bakanlığı'ndan 10 Bin 551 Atama Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in yazılı soru önergesine cevap verdi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını açıkladı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:56
Tarım Bakanlığı'ndan 10 Bin 551 Atama Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in yazılı soru önergesine cevap verdi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemi ile Meclis'te yazılı soru önergesi verdi. Başevirgen sorusunda "Tarım ve Orman bakanlığına personel alımı yapılacak mıdır? Alınması düşünülmekte ise hangi kadroya kaç kişi alınacaktır? " sorularını yöneltti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemir de 6 Şubatta "Bakanlığın personel açığı olan branşlara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılmaktadır.Bakanlığımızda sözleşmeli pozisyonda görev yapmak üzere 10 bin 551 kişi atama yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından talepte bulunulmuştur" diye cevap verdi.

İşte o soru ve cevaplar;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tarım bakanlığı ndan bin atama açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zm atama bekliyor 3 saat önce

Syn tarım bakanım hergün senden gelecek atama haberi bekliyoruz artık bizlere atama müjdesi verin beklemekten çile çekmekten yorulduk saygılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ormanci 2 saat önce

Bakanligin ismi sadece tarim bakanligimi orman bakanligi da icinde lutfen bu bakanligida kac kisi alinacak bunun da haberini yapin orman muhendisleri muhafaza memurlarida alim beklio 10000 orman muhendisi var lutfen onlarinda norm kadro eksigi ne kadar onu da yayinlasinlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zooteknist alın 2 saat önce

Ziraatin tüm alanlarını alıyorsunuz hayvan dalı olan zooteksitleri almıyorsunuz hiçbir zaman. Boşta gezen ziraat mezunlarının hepsi zooteksitler zaten

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandas 40 dakika önce

elektrik elektronik mühendisleri kadro bekliyor perişan haldeyiz lütfen bu alımda 500 de bizze kadro verin.Allah devletimize zeval vermesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İŞKUR İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?
İŞKUR İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?
Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? 14 Şubat Sevgililer Günü Tarihi...
Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? 14 Şubat Sevgililer Günü Tarihi...
Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor
Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim