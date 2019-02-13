Tarım Bakanlığı'ndan 10 Bin 551 Atama Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in yazılı soru önergesine cevap verdi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını açıkladı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemi ile Meclis'te yazılı soru önergesi verdi. Başevirgen sorusunda "Tarım ve Orman bakanlığına personel alımı yapılacak mıdır? Alınması düşünülmekte ise hangi kadroya kaç kişi alınacaktır? " sorularını yöneltti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemir de 6 Şubatta "Bakanlığın personel açığı olan branşlara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılmaktadır.Bakanlığımızda sözleşmeli pozisyonda görev yapmak üzere 10 bin 551 kişi atama yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından talepte bulunulmuştur" diye cevap verdi.
İşte o soru ve cevaplar;
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Syn tarım bakanım hergün senden gelecek atama haberi bekliyoruz artık bizlere atama müjdesi verin beklemekten çile çekmekten yorulduk saygılar
Bakanligin ismi sadece tarim bakanligimi orman bakanligi da icinde lutfen bu bakanligida kac kisi alinacak bunun da haberini yapin orman muhendisleri muhafaza memurlarida alim beklio 10000 orman muhendisi var lutfen onlarinda norm kadro eksigi ne kadar onu da yayinlasinlar
Ziraatin tüm alanlarını alıyorsunuz hayvan dalı olan zooteksitleri almıyorsunuz hiçbir zaman. Boşta gezen ziraat mezunlarının hepsi zooteksitler zaten
elektrik elektronik mühendisleri kadro bekliyor perişan haldeyiz lütfen bu alımda 500 de bizze kadro verin.Allah devletimize zeval vermesin