Tarım Bakanlığı'ndan 10 Bin 551 Atama Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in yazılı soru önergesine cevap verdi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemi ile Meclis'te yazılı soru önergesi verdi. Başevirgen sorusunda "Tarım ve Orman bakanlığına personel alımı yapılacak mıdır? Alınması düşünülmekte ise hangi kadroya kaç kişi alınacaktır? " sorularını yöneltti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemir de 6 Şubatta "Bakanlığın personel açığı olan branşlara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılmaktadır.Bakanlığımızda sözleşmeli pozisyonda görev yapmak üzere 10 bin 551 kişi atama yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından talepte bulunulmuştur" diye cevap verdi.

İşte o soru ve cevaplar;

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