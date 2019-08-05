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Tarım Bakanlığı 5 bin Memur Alımı İçin Müjdeli Haber Geldi!

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR SEN) uzun süredir beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin memur alımı ile ilgili "CUMHURBAŞKANIMIZDAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE MÜJDELİ HABER GELDİ" başlıklı duyuru ile kadro ihdasının yapıldığını duyurdu.

Tarım Bakanlığı 5 bin Memur Alımı İçin Müjdeli Haber Geldi!

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR SEN) uzun süredir beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin memur alımı ile ilgili "CUMHURBAŞKANIMIZDAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE MÜJDELİ HABER GELDİ" başlıklı duyuru ile kadro ihdasının yapıldığını duyurdu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
Tarım Bakanlığı 5 bin Memur Alımı İçin Müjdeli Haber Geldi!

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR SEN) uzun süredir beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin memur alımı ile ilgili "CUMHURBAŞKANIMIZDAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE MÜJDELİ HABER GELDİ" başlıklı duyuru ile kadro ihdasının yapıldığını duyurdu.

Toç Bir Sen tarafından yayınlanan duyurunun detayları şöyle;

Orman Genel Müdürlüğü’ne ihdas edilen 5000 4B'li personel alımına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Kararı" Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak OGM'ye gönderildi

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarda yeni memur alımı yapılarak hem yoğun iş yükünün azaltılması hem de mezun olan gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesi için verdiğimiz mücadeleler neticesinde ilk olumlu adım Orman Genel Müdürlüğü için atılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 29 Mart’ta katıldığı televizyon programında; Orman Genel Müdürlüğü’nde 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur, 300 Şoför olmak üzere toplamda 5000 yeni memur alımı yapılacağını duyurmuştu.

Orman Genel Müdürlüğü’ne 5000 sözleşmeli personel alımına ilişkin Atama Oluru Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte; Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Destek ve katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, talebimize hassasiyetle yaklaşarak yeni memur alımı için Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye,  Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve OGM bürokratlarımıza teşekkür ediyor, yapılacak olan alımların hem kurumlarımıza hem de kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Tarım Hizmet Kolumuzda ihtiyaç duyulan branşlarda gerekli alımların da ivedilikle yapılması talebimizi bir kez daha yineliyor, bir müjde de tarım için bekliyoruz.

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