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Tanımadığınız biri size selam verse ne yaparsınız?

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün “selamlaşma kültürü” üzerine gerçekleştirdiği anket çalışması gençlerin selamlaşmaya önem verdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre erkeklerin büyük bölümü el sıkışarak, kadınlar ise sarılıp öpüşerek sarılmayı tercih ediyor. Komşularla selamlaşmaya önem verdiğini belirten katılımcılar, selamlaşmanın sosyal bir beceri olduğunu ve bireyin sosyalliğini gösterdiğini söyledi.

Tanımadığınız biri size selam verse ne yaparsınız?

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün “selamlaşma kültürü” üzerine gerçekleştirdiği anket çalışması gençlerin selamlaşmaya önem verdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre erkeklerin büyük bölümü el sıkışarak, kadınlar ise sarılıp öpüşerek sarılmayı tercih ediyor. Komşularla selamlaşmaya önem verdiğini belirten katılımcılar, selamlaşmanın sosyal bir beceri olduğunu ve bireyin sosyalliğini gösterdiğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:20
Tanımadığınız biri size selam verse ne yaparsınız?

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından gençlerin selamlaşma kültürü üzerine gelişen düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma, 18 farklı üniversitede 378’i erkek ve 420’si kadın olmak üzere toplamda 798 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Tanımasak da selam veriyoruz

Araştırma kapsamında “Tanımadığınız bir kişi size selam verdiğinde tepkiniz nasıl olur?”sorusuna araştırmaya katılan kadınların %55.50’si, erkeklerin ise %57.60’ı “Gülümseyerek selam veririm” yanıtını verdi. Katılımcılardan kadınların %34.70’inin ve erkeklerin %33.20’sinin ise “Şaşırırım, cevap veririm” yanıtını seçti.

El sıkışarak veya sarılarak selam veriyoruz

Üniversite öğrencileri arasında yapılan ve katılımcılara birden fazla seçenek sunularak gerçekleştirilen çalışmada “Genelde karşınızdaki kişiyle selamlaşırken hangi davranışı sergilersiniz?” sorusunda; erkeklerin %61.7’sinin “el sıkışmak” seçeneğini dikkate aldıkları, kadınlarda ise bu seçenekler arasında sarılmak, öpmek, el sallamak ve baş sallamak şıklarını seçtiği gözlemlendi.

Medeni durum açısından ise; evlilerin, bekârların, sözlü/nişanlıların ve boşanmış kişilerin el sıkışmak, sarılmak, öpmek, el sallamak ve baş sallamak seçeneklerini yakın oranlarda tercih ettiği görüldü.

Selamlaşırken kullanılan ifadeler

“Selamlaşırken hangi ifadeleri kullanırsınız?” sorusuna cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise ve yaş değişkeni fark etmeksizin “Merhaba” “Selâmün Aleyküm”, “Selam”, “Nasılsın?” ve “İyi günler, “Günaydın” ve “İyi akşamlar” gibi çok çeşitli yanıtlar alındı.

Komşularla selamlaşmayı önemsiyoruz

Çalışma kapsamında “Komşularınızla selamlaşır mısınız?” sorusuna hemen hemen tüm katılımcıların “tüm komşularımla selamlaşırım” seçeneği öne çıkarken, “Selamlaşma sosyal bir beceri midir?” sorusuna da anlamlı bir oranda “Evet sosyal bir beceridir, bireyin sosyalliğini gösterir” yanıtı verildi.

Sağlıklı iletişim için selamlaşma önemli

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, anket çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağlıklı iletişim için selamlaşmanın önemine değinen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, şunları söyledi:

Bugün gençler arasında yerine göre 'merhaba', 'günaydın', 'hayırlı sabahlar', 'iyi günler', 'iyi akşamlar', 'hayırlı geceler' gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından çok önemlidir. Hem insani, hem de kültürel yönden önemli bir davranış biçimi olan selamlaşmanın günümüzde iyilik, doğruluk ve güzellik bütünlüğünün kaybolmasına yol vermemek için özellikle yeni neslin selamlaşma kültürü üzerine nasıl bir düşünce ve eylem geliştirdiğini açıklamak ve anlamak önem arz etmektedir. Zira selam verip selamının alınması hem ahlaki, hem örfi hem de medenice bir tavır sergilenmesi anlamına gelmektedir ve toplumda sağlıklı iletişimin temel anahtarlarından biridir.”

Selamlaşmanın yaşı bulunmuyor

Çalışmaya katılan katılımcılara; “Selamlaşırken karşı tarafın yaşını göz önünde bulundurur musunuz?” sorusuna kesin yargıya ulaşılacak bir yanıt gelmediğini belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; katılımcılar arasında boşanmış kişilerin %100’ü, sözlü/nişanlıların %70’inin “hayır, yaşı göz önünde bulundurmam” cevabını kullandığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
tanımadığınız biri size selam verse yaparsınız
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