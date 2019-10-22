TANAP, Uluslararası İş Ödülleri’nde Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Ödülü’ne layık görüldü

TANAP, Türkiye’yi dünyada temsil eden gurur verici başarılarına bir yenisini ekledi. Dünya çapındaki şirketlerin ve girişimlerin ödüllendirildiği, küresel çapta en prestijli organizasyonlar arasında yer alan ABD merkezli The Stevie Awards’ın Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı ödülüne TANAP layık görüldü.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen 2019 Uluslararası İş Ödülleri’nde (The Stevie Awards) Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde ödül almaya hak kazanan TANAP, Viyana’da düzenlenen gala töreninde ödülünü teslim aldı. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem tarafından alınan ödül ile TANAP uluslararası arenadaki başarılarını perçinledi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Saltuk Düzyol “TANAP, boru hattının geçtiği bölgelerde gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve masaüstü araştırmalar sonucunda ortaya konan ihtiyaç analizi doğrultusunda sosyal ve çevresel planlamalarını gerçekleştirdi. Projemiz doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmaları ve Türkiye’de çevre yönetiminde hayata geçirdiği birçok yeni uygulama ile ulusal ve uluslararası standartları belirledi. Global çapta aldığımız ödüller, başarımızın en net göstergesi” dedi.

TANAP güzergahında yer alan belediyelerin, vakıfların, üniversitelerin, okul aile birliklerinin, köy muhtarlıklarının, kooperatiflerin, tarım bilgi sistemine kayıtlı çiftçilerin ve benzer birçok kuruluşun faydalanmaya hak kazandığı SEIP yatırım programları, 2015 yılında başladı. SEIP’in Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması, Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ve Program Katkısı Protokolleri kapsamında toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde 1.000’in üzerinde proje hayata geçirildi. Desteklenen yatırımlar arasında; 251 okul modernizasyonu, 250 aromatik bitki ve tarımsal makine ekipmanı, 182 sosyal alan modernizasyonu, 160 hayvancılık, 141 sulama ve içme suyu, 84 arıcılık, 40 altyapı ve 17 yenilenebilir enerji projesi yer aldı.

SEIP programları dahilinde, Tohum Otizm Vakfı, Habitat Derneği, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği, Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye Kalkınma Vakfı, Seyitgazi Belediyesi ve Giresun Ticaret Borsası, SERÇEV ve Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ardahan İl Özel İdaresi ile iş birlikleri gerçekleştirildi.

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