Tamoniki.com, OCR uygulaması ile 1 dakikada kasko ve sigorta teklifi veriyor

Yaptığı çalışmalarla sektörün dijitalleşmesine katkıda bulunan sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, Türkiye’de bir ilk olan OCR (optik karakter tanıma) ile ruhsat okuma teknolojisini hayata geçiriyor. OCR ile 1 dakika içinde kasko ve trafik sigortası teklifi verebiliyor.

Tamoniki.com, teklif alma panelinde, ilk adımda ‘ruhsat’ ile devam etme opsiyonu sunuyor. Bu adımda araç sahipleri ruhsatlarının resmini çekip yükleyebiliyor veya bilgisayar, tablet ve cep telefonları ile ruhsatı okutabiliyor. Böylece, plaka ve/veya şasi numarası, araç ruhsat sahibi gibi ruhsatta bulunan tüm bilgiler OCR sayesinde hızlıca aktarılabiliyor ve araç sahibi de daha hızlı teklif alıyor.

1 dakikada teklif verilebiliyor

Bu şekilde teklif alma süresinin 1 dakikaya indiğini belirten Tamoniki.com CEO’su Elif Aksoy Yenidünya, bu uygulamanın, Tamoniki’nin dijitalleşme anlayışıyla örtüştüğünü söylüyor: “Sadece iş modelimiz değil, kullanıcılarımıza sunduğumuz teknolojik platformla da araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Yeni uygulamamız kapsamında, ruhsatların fotoğrafı çekilerek, anında kasko ve trafik sigortası teklifi alınabiliyor. Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiğimiz teknoloji projelerimizle müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürünlere en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz."

Tamoniki.com hakkında 25 yıldır 8 ülkede dijitalleşme alanında ilklere imza atan, 9.000’den fazla çalışanıyla İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, ABD, Kanada, Hindistan ve Meksika'da faaliyet gösteren Admiral Group bünyesinde yer alan sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, sigortacılık sektörünün dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Güçlü teknolojik altyapısıyla trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenleri; kolay, hızlı ve kişiye özel tekliflere yönlendiren Tamoniki.com, anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin doğru müşterilerilerle daha hızlı buluşmalarını sağlar. Sadece karşılaştırma yapan yeni iş modeliyle sigortacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Tamoniki.com, kullanıcılarına yeni dijital çözümler sunma yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.www.tamoniki.com

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