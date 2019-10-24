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Taksimetre satan şirketlere soruşturma

İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Taksimetre satan şirketlere soruşturma

İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:56
Taksimetre satan şirketlere soruşturma

NTV’nin aktardığı habere göre İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 firma hakkında soruşturma açıldı.

Rerkabet Kurulu, kentte taksimetre satışı ve değişimi yapan firmaların fiyatları birlikte belirlediği iddiaları üzerine başlattığı ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, 26.09.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Hakkında soruşturma yapılacak firmalar şunlar: 

  •  Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  •  Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
  •  Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti.
  •  Paşa Taksimetre Ltd. Şti.
  •  Tetaş Elektronik Ltd. Şti.

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Anahtar Kelimeler:
taksimetre satan şirketlere soruşturma
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