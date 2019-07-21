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Tacizcisini öldürüp varilde yaktı

Giresun'da yaşanan cinayette kendisini taciz ettiğini iddia ettiği adamı öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı. Öldürülen adamın cesedinin parçalandıktan sonra yakıldığı ortaya çıktı.

Tacizcisini öldürüp varilde yaktı

Giresun'da yaşanan cinayette kendisini taciz ettiğini iddia ettiği adamı öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı. Öldürülen adamın cesedinin parçalandıktan sonra yakıldığı ortaya çıktı.

21 Temmuz 2019 Pazar 08:10
Tacizcisini öldürüp varilde yaktı

GİRESUN'da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla Sadık Şenel'i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş. (65) adlı kadın ile iki oğlu A.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

ANNE VE OĞULLARI GÖZALTINDA

Merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin Sadık Şenel'e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel'i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel'i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.

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Son Güncelleme: 21.07.2019 13:13
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tacizcisini öldürüp varilde yaktı
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