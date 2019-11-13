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Taciz iddiası çılgına çevirdi! Döner bıçaklı dehşet!

Antalya'da bir kişi, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği 17 yaşındaki genci döner bıçağıyla birçok yerinden yaraladı. Yaralanan kişinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Taciz iddiası çılgına çevirdi! Döner bıçaklı dehşet!

Antalya'da bir kişi, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği 17 yaşındaki genci döner bıçağıyla birçok yerinden yaraladı. Yaralanan kişinin durumu ağır olduğu bildirildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 20:50
Taciz iddiası çılgına çevirdi! Döner bıçaklı dehşet!

Antalya'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y., gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.

Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
TacizDehşetDöner Bıçak
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