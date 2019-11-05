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Süt kutusundan uyuşturucu çıktı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, süt kutusu ve araç stepnesi içinde 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

Süt kutusundan uyuşturucu çıktı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, süt kutusu ve araç stepnesi içinde 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

05 Kasım 2019 Salı 06:56
Süt kutusundan uyuşturucu çıktı!

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde durdurulan iki farklı araç üzerinde yapılan aramada, süt kutusu ve araç stepnesi içerisinde toplam daralı ağırlığı 2 kilo 166 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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süt kutusundan uyuşturucu çıktı
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