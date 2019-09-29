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Süslediği aracın üzerine 'Beni affet ben öküzüm' yazan pişman sevgilinin sonu hastanede bitti

Bursa'dan aracını gelin arabası gibi süsleyip "Beni affet ben öküzüm" yazarak sevgilisine kendisini affettirmek için Bilecik'e gelen Hakan Ünallı, gaz pedalı takılı kalınca kaza yaptı. Elektrik direğine çarpan araçta yaralanan Ünallı hastaneye kaldırıldı.

Süslediği aracın üzerine 'Beni affet ben öküzüm' yazan pişman sevgilinin sonu hastanede bitti

Bursa'dan aracını gelin arabası gibi süsleyip "Beni affet ben öküzüm" yazarak sevgilisine kendisini affettirmek için Bilecik'e gelen Hakan Ünallı, gaz pedalı takılı kalınca kaza yaptı. Elektrik direğine çarpan araçta yaralanan Ünallı hastaneye kaldırıldı.

29 Eylül 2019 Pazar 19:10
Süslediği aracın üzerine 'Beni affet ben öküzüm' yazan pişman sevgilinin sonu hastanede bitti

Bursa'dan Bilecik'te üniversite okuyan ve kendisini terk eden kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı, aracını düğün arabası gibi süsledi.

Üstüne de "Beni affet ben öküzüm" ve "Seni çok seviyorum Sibel" yazan Ünallı, yurdun önünde arkadaşları ile birlikte meşaleler yaktı.

Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu elektrik direğine çarptı.

Yaralanan genç aşık, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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