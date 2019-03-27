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Survivor’da 26 Mart’ta kim elendi?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2019 Türkiye Yunanistan bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Heyecanın giderek arttığı yarışmada bu akşam bir kişi daha elendi. Peki elenen ismin Yunanistan takımından olduğu Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor’da 26 Mart’ta kim elendi?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2019 Türkiye Yunanistan bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Heyecanın giderek arttığı yarışmada bu akşam bir kişi daha elendi. Peki elenen ismin Yunanistan takımından olduğu Survivor'da bu hafta kim elendi?

27 Mart 2019 Çarşamba 08:59
Survivor’da 26 Mart’ta kim elendi?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2019 Türkiye Yunanistan bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Heyecanın giderek arttığı yarışmada bu akşam bir kişi daha elendi. Peki elenen ismin Yunanistan takımından olduğu Survivor'da bu hafta kim elendi?

Tv8’in adeta reyting rekorları kıran ve en çok izlenen yarışması Survivor yine heyecan dolu bir sezonla karşımızda. Survivor’da bu sezon Türkiye-Yunanistan kapışması bizleri heyecanla ekranlara bağlıyor. Survivor’da elenen Yunan yarışmacı kim?

Survivor’da diğer oyunları hangi takım kazandı?

SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

Survivor'da bu gece ilk olarak sembol oyunlarıyla başladı. Ödülün ortopedik yatak olduğu oyunları erkeklerde Yusuf Karakaya, kadınlarda ise Büşra Yalçın kazanmayı başardı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyunları sonrası ödül oyunu başladı. Ödülün kahvaltı olduğu ve büyük bir üstünlüğe sahne olan oyunu 10-5 skoruyla Türkiye takımı kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımında yapılan oylama sonrası eleme adayları Spyros, Tony ve Patrick olmuştu. 

Halk oylaması sonrası hayallerine veda eden isim, Survivor’a sonradan katılan sempatik isimPatrick oldu.

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