Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, bugün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havanlı saldırı düzenlendi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmur ve oğlu hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik tedbiri aldığı belirtildi.

NUSAYBİN'DE ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İkinci saldırı haberi de Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinden geldi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre Nusaybin'de akşam saatlerinde başlayan karşılıklı çatışmalar sırasında Yenituran mahallesi Eski Hamam sokağına patlayıcı madde düştü.