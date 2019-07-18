Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından 'Önemli uyarı' başlığıyla yapılan paylaşımda, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği Türkiye'deki Suriyelilerin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün veya valiliklerin yerine getirilmesini istediği hususlara uymakla yükümlü olduğu belirtildi.

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