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Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından 'Önemli uyarı' başlığıyla yapılan paylaşımda, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği Türkiye'deki Suriyelilerin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün veya valiliklerin yerine getirilmesini istediği hususlara uymakla yükümlü olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
suriyelilere yol izin belgesi uyarısı
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