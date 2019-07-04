Suriyelilerden alınan çalışma harcına 517 TL indirim

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM, İnsan Hakları Göç ve Uyum Komisyonu’nda konuşan Akyıl, bu yıl 82 bin 365 Suriyeli’ye çalışma izni verildiğini de bildirdi.

Çalışma izni almak için ödenmesi gereken harçta indirime gidildiğini belirten Akyıl, şunları söyledi:

"Çalışma izni harcı değerli kağıt bedeli, 800 liraya yakın. Bu miktar, geçici koruma sağlanan Suriyeli ile işveren arasında sorun oldu. İşveren yatırmıyor, düşük maliyetle çalıştırmaya çalışıyor. Suriyeli de vermiyor. Biz de bunu 3’te 1’e düşürdük. 2019’da yıllık 283 lira ama normali 800 liraya yakın.‘Ben bu yıl tarımda ya da hayvancılıkta çobanlık yapacağım’ diyor, kimlik numarasını veriyor. Formu online dolduruyor. Türkçe-Arapça form onaylanıp kendisine veriliyor. Bir sene boyunca çalışma izni alıyor” dedi.

Birgün'ün haberine göre, Akyıl ayrıca çalışma çağındaki Suriyeli sığınmacı sayısının 2 milyon 150 bin olduğunu ifade etti. Akyıl, “Bizim tespitlerimize göre bu sayı 950 bin civarında ancak çalışma izni alan Suriyeli sayısı ise 82 bin” dedi.

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